Stjerne sprang ud: Håber Superligaen er klar

- Det er flot, at han tør stå frem. Der skal være nogle eksempler i fodboldverdenen, for at det kan bane vejen for den næste generation, siger Mads Frøkjær til Ekstra Bladet.

Det var en af de historier, der på få minutter blev delt tusindvis af gange.

- Jeg er homoseksuel, lød det ærligt fra den tjekkiske Sparta Prag-spiller Jakub Jankto, da han i mandags stod frem på Twitter i en tid, hvor det i fodboldverdenen fortsat er en af sportens allerstørste tabuer, og hvor kun et fåtal er stået frem med deres seksualitet i herrefodbold.

Herhjemme i Superligaen har man endnu ikke hørt om en spiller springe ud, og OB's 23-årige profil Mads Frøkjær mener, at det kan have noget at gøre med dynamikken i den professionelle fodboldverden, der kan være præget af sjov og spas, men til tider også noget helt andet.

Annonce:

Han fulgte selv med, da Jakub Jankto delte sin historie i mandags, fortæller han.

- Et omklædningsrum er et sjovt, men måske også nogle gange et lidt hårdt miljø, hvor man går til hinanden, og hvor man siger ting til hinanden, der ikke altid er lige pæne.

- Fodbold er blevet så internationalt. Der er så mange kulturer, der er samlet i et omklædningsrum, og det gør også, at det er meget forskelligt, hvordan man folk måske tager imod det (at være homoseksuel, red.).

- Der er mange konfrontationer, man desværre nok bliver nødt til at tage, fordi der er så mange holdninger til det. Derfor tror jeg også, at der er mange, der synes, det er lettere at springe ud efter fodbolden, hvor der er færre mennesker, man skal forholde sig til, siger Frøkjær.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mads Frøkjær har spillet i Odense i lang tid, og nu venter forårspremieren. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Har du spillet med nogen, der har talt om sin seksualitet uden at stå frem med den?

- Nej. Så ville jeg kunne huske det.

Annonce:

- Tror du, at Superligaen er klar til, at en spiller springer ud?

- Jeg håber da, at vi i de nordiske lande, hvor vi gør os umage med at være fortalere for menneskerettigheder, kan være et af de steder, hvor man kan føle sig tryg ved at stå frem med, hvem man er, uden at skulle skamme sig over det.

'Lev dit liv, Jakub'

Efter nyheden fortalte Sparta Prag på Twitter, at Jankto for noget tid siden informerede klubbens ledelse, trænere og holdkammerater om sin seksualitet.

'Du har vores støtte. Lev dit liv, Jakub. Intet andet betyder noget,' skrev de.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra klubbens danske cheftræner, Brian Priske, der til daglig træner den 27-årige tjekke. Heller ikke hans landsmand og assistenttræner i Sparta Prag, Lars Friis.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jakub Jankto med bolden. Foto: Michal Cizek/Ritzau Scanpix

Alle har en holdning

Mads Frøkjær har spillet Superliga-fodbold i OB siden 2018 og har selv mærket presset fra andre.

Annonce:

Det kan også være en af grundene til, at der ikke er flere, der tør stå frem.

- Det er stadig en ting, der ikke er blevet 100 procent accepteret af alle i verden, og så er det lidt sværere at komme ud med på den store scene.

- Vi er jo et offentligt ansigt. Alle mennesker mener noget om os. Så ét er, hvordan man gør det på banen, men uden for banen har folk jo også en holdning til os.

- Det burde jo ikke være en nyhed. Vi er allesammen forskellige. Folk er, som de er. Det bør jo bare være Jakub i stedet for, at det skal være en stor historie, siger Frøkjær.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets nye Superliga-podcast 'Sladderligaen' med Sture Sandø og Michel Wikkelsø Davidsen herunder eller i din podcast-app.

Lars Lilholt har muligvis inspireret flere unge Silkeborg-spillere til at få den karakteristiske frisure med langt hår i nakken. Hør sangerens egen vurdering i 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app.