Stjernen udgår i sejr

Bo Henriksen kan grine med det ene øje og græde med det andet efter FC Midtjyllands sejr over Randers FC søndag eftermiddag.

De tre point kom i hus med møje og besvær, men de tæller ligegodt af den årsag.

MEN FCM-kaptajn Erik Sviatchenko måtte gå ud i pausen med en lyskeskade. En katastrofe for FCM, hvis det udvikler sig til en længerevarende pause.

Randers åbnede fint på Heden og havde åbenbart fortrængt den rædderlige historik, som Randers FC har mod FCM. 23 kampe i træk havde hestene ikke fået ram på ulvene.

Efter små ti minutter satte fodrappe Tosin Kehinde sig igennem på midtjydernes banehalvdel, inden han spillede Alhaji Kamara fri i feltet foran Elias Olafssons mål. Kamara tøvede og fik dårligt ram på den lille runde.

Man kunne dog slikke sig et par gange om munden over Kehindes lækkerier inden afslutningen…

Ti minutter senere var den gal i den anden ende. Pione Sisto svævede et hjørnespark tæt ind under mål. Her havde Erik Sviatchenko snydt en snorksøvnig Erik Marxen ved bagerste stolpe, og så kunne kaptajnen af Herning heade sit hold i front forholdsvist uhindret.

FCM kunne juble over tre point til samlingen i toppen af Superligaen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Glæde blev dog afløst af bekymring i pausen for midtjyderne. Målscorer Erik Sviatchenko måtte lade sig udskifte med et riv i lysken. Skidt nyt inden FCM’s vigtige Europa League-kamp på torsdag i Braga.

Udskiftningen gav uro i hjemmeholdets bagerste geled, hvor Alhaji Kamara kom frem til et par gode hovedstødschancer. Efter en time fik Kamara overliggeren til at ryste med et træf efter et hjørnespark. Randers nærmede sig.

I det hele taget blev spillet forkrampet for værterne i anden halvleg.

Det er nok for voldsomt at skyde al skylden på Sviatchenkos skade, selv om det uden tvivl spillede en rolle. Det er bekymrende, hvis FCM skal undvære styrmanden i Portugal.

Mere tydeligt er det, at Anders Dreyer ikke blev erstattet til den korte bane efter salget til Rubin Kazan. Victor Lind skal nok komme, men Awer Mabil havde ikke en af sine gode dage i Herning. Igen.

Med et kvarter igen følge Stephen Odey sig snyt for et straffespark. Det lignede mere, Randers-angriberen gled, end at det var den minimale berøring med Dalsgaards hængende højre ben, der gjorde udfaldet. Det mente dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt i hvert fald.

I slutminutterne fik Jakob Ankersen endnu et reduceringstilbud for Randers. Hovedstødet i en fri position sad lige i favnen på Olafsson.

Tættere på kom Randers ikke, og FCM konsoliderer sin dukseplads i Superligaen - dog med bekymrede miner omkring Erik Sviatchenko.