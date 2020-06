Stjerneregn over P-pladsen: En ting dumper fælt

HERNING (Ekstra Bladet): Båt-båt! Her går det… ikke så godt!

Der blev dyttet op til asfaltbal i Herning, og sjældent har man dog set så mange pressefolk drøne rundt på en parkeringsplads. Drive-in-fodbold i heden på heden er ikke hverdagskost, men indholdet af op mod 2000 biler kan nu skrive den oplevelse på cv’et – og ALLE håber nok, de snart bliver lukket indenfor igen.

Ordensmagten vendte det døve øre til det enorme hornorkester på P-pladserne foran og bagved på egnen, hvor Dalgas opdyrkede heden – og Claus Steinlein asfalterede den…

Der blev råbt NEIJ, da Evander missede en stor chance efter en halv time, og til gengæld blev der ikke sagt ret meget, da Louka Prip scorede. Et lille pip måske – og et slukøret og deprimeret dyt i et enkelt Corsa-horn derude i bilkortegen.

Horsens havde skam parkeret bussen, men den holdt altså også udenfor, og Bo Henriksen kan tage hjem og fundere over, at der ikke er kendte grænser for, hvad holdet kan DRIVE det til – bare der ikke er nogen, der ser det live.

Fan’s til fodbold…

Vi tog til asfaltbal i 25 graders midtjysk fastlandsklima. Sådan var det:

SKÆRME Man tror jo, at skærme på 100 kvadratmeter er store – det er de så bare ikke, når de kommer ud i den fri natur. Men der var faktisk pænt overblik over kampen både foran og bag stadion på de mange skærme. Trods heftigt solskin. LYD Fortrinlig tv-lyd via bilradioerne på frekvens 92 komma nul. Enkelte havde udfald, men så skruede naboerne bare op – og rullede vinduerne ned. PARKERING Kortegen fra Ikast ankom planmæssigt, og portene blev åbnet kl. 14 sharp. Det gled trinløst at få ca. 200 biler ind og ud. FORPLEJNING Tre slags sandwich eller en tapas-box til hhv. 45 kroner eller 100 kroner, diverse slik, kager og sodavand til høkerpriser. Ingen øl! Folk medbragte selv TOILETTER Katastrofe-blinklysene kørte heftigt hen under pausen og imens, og i anden halvleg var der også pæn gang i den. Det tissetrængende folk måtte pænt vente på at blive afhentet i grupper af fire. Det gik vist strålende… STEMNING Båthorn er og bliver båthorn og minder hverken om det ene eller andet, trofaste fans kan præstere med stemmebåndene. FCM-spillerne fik dog en pibekoncert udsat for horn på vej til pausen. DUFTEN AF FODBOLD Folk fik udleveret en mulepose, hvor der bl.a. var et styk Wunderbaum med påstået duft af nyklippet græs. Hvis græs lugter sådan, sælger jeg plæneklipperen – bilen stinker lige nu som en kemisk fabrik efter en påsat brand!

Hvis man vil have en Ford Lincoln Town Car, så går man naturligvis sammen med et par gutter og køber sådan én. Carsten Vang – eller ’Limo-Kaj’ blandt venner – inviterede en blandet flok af venner, sønner og andet godtfolk til fodbold i limousinen, der i dagens anledning var omdøbt til ’Lange Paul’ som en hyldest til en vis Onuachu.

- Den er praktisk, når man skal på genbrugspladsen. Der kan være en del i, jokede Carsten Vang om 'the-never-ending-Lincoln', som på sine gode dage spadserer fire km på literen.

Blandt passagererne var Jan Østergård på bagsædets midte og Torben Jensen ved vinduet, der som resten havde en fin oplevelse.

- Bortset fra resultatet. Her i FCM går vi jo ind for at holde afstand ned til de andre, men vi må så også huske, at det var Bo Henriksen og Horsens, der sikrede mesterskabet i 2018, sagde Jan Østergård, der civilt har højsæson, når juletræerne bliver langet over disken.

Alexandra Oskeygloardottir ved styret er halvt islænding og Mette Hansen hel midtjyde. De to piger sørgede for salg af dit, dut og dat til de svedende bilister på P-pladsen foran MCH Arena.

Emma Overgaard, 10, stikker hovedet ud af bagruden. Hun er til bold sammen med fætter August, 9, og deres fædre, Clemen og Niels Mathias Overgaard, til fodbold. De fik serveret fire pølsehorn og en pingvinblanding til bagsædet. Royal Classic og sodavand var i huj og hast pakket i tasken efter en familiepinse i sommerhus.

- Bortset fra resultatet har det været meget hyggeligt, sagde galleriejer Jan Frederiksen, Snejbjerg, bag rattet af en fantastisk Ford Mustang 1966, hvis horn i den grad gav naboerne baghjul. Til gengæld valgte bilradioen så lige akkurat at sætte ud i dag, men naboerne hjemmefra skruede bare op for lyden – indtil de så valgte at forlade ’stadion’ inden slut.

Familien kom med kalechen nede, men der var corona-tagtvang, og det var nok godt nok, mente Heidi Frederiksen. Der var pænt lunt på de kanter i går, og al skygge talte.

- Mit tip på 4-1 holder vist ikke helt, måtte Luisa, snart 11, indrømme, mens 15-årige Marcus glædede sig til at komme i aktion selv for Snejbjerg IF. Men familien havde det hyggeligt, og det var næsten det bedste, mente børnene.

Søstrene Henny Hedegaard Nielsen og Birgit Hedegaard Knudsen (ved rattet) havde inviteret børnebørnene Daniel, 12, Albert, 9, og Victor, 12, til asfaltbal. De to bedstemødre giver normalt en hånd med på stadion som det, der i København ville hedde noget med ’hospitality’.

- Nå, hedder det sådan? Vi er nu bare frivillig arbejdskraft og nyder det – og arrangementet i dag. Vi ser faktisk skærmen bedre, end vi havde troet på forhånd, var de enige om.

Kirsten Olesen og datteren Michelle tog fra Thorsminde for at se bold. Husets herre blev hjemme. Forklaring: ’Han er ikke helt rask. Han er fra Hvide Sande og holder med Esbjerg, forklarede Kirsten Olesen grinende.

