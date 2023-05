Stjernespiller straffet: - Har lagt sig fladt ned

Da startopstillingerne for kampen mellem AGF og Viborg blev offentliggjort, spærrede de fleste nok øjnene op over de udvalgte 11 fra Viborg.

Elias Achouri, der er en af Superligaens absolutter stjerner for tiden, var højst overraskende udeladt for truppen.

Elias Achouri blev straffet med en bænkplads for at komme for sent. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Cheftræner i Viborg, Jakob Friis, forklarede inden kampen, at Achouri var blevet straffet for at komme 45 minutter for sent til træning dagen før.

Viborg tabte som bekendt opgøret 0-3 - Men kunne måske være gået anderledes, hvis Viborgs største profil havde været med fra start?

- Det synes jeg ikke, vi skal bruge tid på nu. Sket er sket, og der er ikke nogen, der kan sige, hvordan det havde været, hvis det var anderledes, siger Viborg-anfører Jeppe Grøning, der har haft en alvorssnak med Achouri.

- Selvfølgelig har jeg snakket med ham. Han er en god fyr og har ikke gjort noget af ond mening.

- Det er en fejl, og det sker. Det er han indforstået med. Han har lagt sig fladt ned, siger Jeppe Grøning.

Achouri blev skiftet ind i pausen, men formåede ikke at gøre en afgørende forskel. Foto. René Schütze

Heller ikke Nicolas Bürgy bærer nag over, at Elias Achouri ikke respekterede den aftalte mødetid.

- Vi er alle mennesker.

- Vi skal ikke gøre det større, end det er. Og vi tabte ikke på grund af ham, siger schweizeren, der samtidig hylder staben for at være konsekvente.

- Det er trænerteamets beslutning. Selvfølgelig var det en svær beslutning, for man ved aldrig, hvor ofte Viborg kan spille med om titlen.

- Det viser også styrke fra deres side, siger han.