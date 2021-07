Støtten vælter ind til 16-årig: - Fuldstændigt vanvittigt

Den 16-årige FCK-fan, der søndag blev overfaldet i Ølstykke, og hans familie er overvældet over indsamlinger og invitationer - nu også til derby i Parken

Det var en barsk oplevelse for 16-årige Nicklas Ladegaard, da han i hjembyen Ølstykke søndag eftermiddag blev overfaldet af en forbipasserende og fik sin FCK-trøje revet i stykker med ordene: ’jeg vil ikke se den slags’.

Men nu er chok vendt til vantro i hans og familiens hjem.

- Det er fuldstændigt vanvittigt og helt overvældende. Vi er helt vildt rørte over alle de meddelelser og opslag rundt omkring, og vi prøver bare at tage alt det positive ind, siger hans far, Mads Ladegaard, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at de nærmest er blevet bestormet af folk, der gerne vil hjælpe, trøste og give.

- Der er en gut, der har boet i Ølstykke, der har startet en indsamling til en ny trøje, og vi kan forstå, at der også er kommet bidrag fra Brøndby-fans. En anden har samlet ind til et årskort, fortæller Mads Ladegaard og fortsætter sin glade opsummering:

- Et firma har tilbudt os billetter, og Nicklas er også inviteret på en burgerbar på Østerbro før en kamp i Parken i forbindelse med den ene indsamling.

- Og nu er vi så også blevet kontaktet af FCK, der vil invitere hele familien til derby mod Brøndby. Min ældste søn sidder på Sektion 12 i forvejen, men far, mor og søster har takket ja til at tage med Nicklas i Parken. Det bliver en stor dag.

Han fortæller, at det var meget ubehageligt at se sin søn komme ind ad døren efter den chokerende oplevelse, og at de har talt episoden grundigt igennem med ham.

- Vi skal have stoppet den mand, som desværre er et kendt ansigt i Ølstykke og kun bor 500 meter herfra. Politiet ved også, hvem han er, så vi håber, at de tager sagen alvorligt.

- Nicklas er dybt taknemmelig, men han havde selvfølgelig helst været den oplevelse foruden. Han er mest nervøs for at møde ham igen, siger Mads Ladegaard, der lagde et billede af sønnens iturevne trøje op på Facebook, hvor han også luftede sin harme.

Derfor samler jeg ind

Ekstra Bladet har talt med en af indsamlerne, Xhemil Zumberi. Akkurat som drengen har han løbet rundt i Ølstykke i fodboldtøj, og det er for ham helt ubegribeligt, at man ikke skulle kunne det.

- Jeg læste det og blev så harm over, at voksne mennesker kan finde på at opføre sig sådan, siger Xhemil Zumberi.

Reaktionen var derfor prompte at lave et opslag på Facebook og finde ud af, hvem den unge fodboldfan var, og hvordan han kunne få erstattet sin trøje.

Artiklen fortsætter under billedet...

Xhemil Zumberi siger, at han havde startet indsamlingen uanset hvor det var sket, men det ramte lidt tættere, når det var i Ølstykke, hvor han selv er fra. Foto: Privat

Målet for indsamlingen var 'blot' at give drengen FCK.trøje, men her dagen derpå er der nok til at drengen kan få hjemme- , ude- og tredjetrøjen med mere tilovers. Der har nemlig været rigtigt meget fart på indsamlingen efter Xhemil Zumberi lavede et opslag på Facebook i egnens lokale gruppe.

- Det er gået rigtigt stærkt, og jeg glæder mig over, at vi kan give ham en god oplevelse, siger Xhemil Zumberi.

Han nævner videre, at virksomheder har tilbudt at sende VIP-billetter til Parken og middage i retning af drengen og hans familie.

Når den unge fan får sin nye trøje, vil der også blive mulighed for at lufte den blandt ligesindede. På Twitter er der startet en indsamling, som skal sende et 12-måneders billetabonnement til FC Københavns hjemmekampe i Parken i retning af den unge mand.

Den unge FCK-fan kom Ifølge anmeldelsen til Nordsjællands Politi gående ved Asgårds Plads, da han blev af en forbipasserende cyklist.

’Manden smed sin cykel og løb hen til den 16-årige. Han råbte ham ind i hovedet, at han ikke ville se den slags trøjer. Herefter rev manden trøjen i stykker og forsvandt fra stedet’, hedder det i døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Her blev gerningsmanden beskrevet som værende dansk af udseende, 20-23 år, cirka 180 cm. høj, muskuløs af bygning, lys i huden og med brunt mellemlangt hår. Han var iført shorts, og så havde han en tatovering på låret med et stort Brøndby-logo, hvor der stod ’Vestegnen’.

Nordsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de har en formodning om, hvem manden med tatoveringen er og vil tage kontakt til ham.