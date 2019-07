Stolt træner: Slet ikke nervøs for 19-årige Brøndby-kometer

Skader og karantæner har altid banet vejen for nye stjerneskud, og derfor fik Jesper Lindstrøm efter et stærkt indhop i Randers chancen fra start mod OB – og Anton Skipper blev sendt ind til debut, fordi Paulus Arajuuri sad i den disciplinære skammekrog efter rødt kort ved Gudenåen.

To 19-årige og indfødte talenter fra Brøndbys egen ungdomsafdeling var populære folk især på Sydsiden, hvor stort set hver en aktion blev applauderet højlydt.

- Tanken var ikke anderledes, end at vi ønskede at stille det stærkeste hold med de spillere, der var til rådighed, og vi tog ikke fejl. ’Jobbe’ kommer ind og scorer det første mål, der er rigtig fint sat ind og laver mange gode ting, og Anton taber vel, som jeg ser det, ikke en duel nede i forsvaret i dag, siger Niels Frederiksen.

- Han har fine fremspil med bolden, selv om han spiller i venstre side og er højrebenet. De præstationer giver da tro på, at der kan komme mere Superligafodbold til dem i fremtiden, siger cheftræneren.

Niels Frederiksen ville også ønske, truppen var på plads - men transfervinduet er såmænd åbent en hel måned endnu. Foto: Lars Poulsen

Han vil gerne sætte yderligere ord på de to teenagere:

- ’Jobbe’ bidrager med fart, sin gode teknik, udfordringer én mod én og sin afslutningsfærdighed. Anton er jo en rolig fyr, han stresser ikke og er god i duelspillet og i hovedspillet. Han er rolig på bolden.

Ville du være nervøs for at bruge dem mod Lechia Gdansk på torsdag?

- NEJ. Ikke et sekund efter det, jeg har set i dag. Men det betyder ikke, at jeg gør det.

Brøndby-træneren vil heller ikke æde en præmis om, at Brøndby er for nemme at score imod.

- OB skaber to chancer, og den ene er en tackling, der bliver rettet af, og det andet er et straffespark for hands. Så er jeg egentlig ikke så utilfreds. Hvis det er de to mål, de kan score – og ikke skabe andet – det kommer de altså ikke til at gøre ret mange kampe i streg, siger han.

- Men det betyder ikke, at der ikke er ting, vi skal arbejde med defensivt, for det er der helt sikkert. Specielt når vi kommer længere tilbage at stå på banen. Vi skal passe på, vi ikke bliver for passive i de situationer.

Anton Skipper var lige ved at blive snydt til sidst, men lige her er der ingen slinger i valsen. Foto: Lars Poulsen

Han bedyrer, at to teenagere ikke gør nogen sommer – og Brøndby er stadig aktiv på spillerbørsen.

- Jeg kan med et smil på læben sige, at når der ikke kommer nye spillere til, så må vi skabe dem selv. Vi er stadig på udkig, for lige nu spiller vi i to turneringer, og det er ret krævende, det er jeg nødt til at sige. Det her ændrer det ikke, vi skal fortsat tænke langsigtet.

Er det ikke frustrerende ikke at have truppen på plads?

- Det er jo sådan, det er. Transfervinduet lukker først med udgangen af august, og da vi hverken er Barcelona eller Real Madrid, er vi ikke førstevælger. Vi vil alle gerne have spillerne ind så tidligt som muligt, men vi ved bare, at sådan er virkeligheden ikke, konstaterer han.

