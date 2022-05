Stopper efter 13 år: Jeg siger altid min mening

Hold kæft og lyt til plæneklipperen!

Det har været sloganet, når Stig Tøftings hårdtslående klummer har ramt Ekstra Bladet hver søndag i superligasæsonen.

Læsere, ledere og aktive udøvere har ofte en holdning til, hvad Stig Tøfting har skrevet. For det har aldrig været kedeligt eller ligegyldigt. Altid skarpvinklet.

Stig Tøfting er berømmet for at være hudløs ærlig, sige sin mening og gå til stregen, når han har fremført sine synspunkter uge efter uge i Ekstra Bladet.

Stig Tøfting har skrevet flere end 520 klummer i sine 13 år på Ekstra Bladet. Nu har han valgt at stoppe. Foto: Ernst van Norde.

Det startede i 2009 og slutter nu 13 år senere efter mere end 520 klummer primært om Superligaen.

- Jeg har virkelig været glad for de 13 år. Det har været sjovt, lærerigt og samtidig holdt mig skarp, når jeg har passet mit job på TV 3 Sport hver søndag.

- Man siger ofte, at det sidste spark får man, det giver man ikke. Jeg skal jo stoppe på et tidspunkt, og jeg har fundet det passende, at det sker nu.

Stig Tøfting har altid en holdning til tingene. Og han er aldrig bange for at sige sin ærlige mening. Foto: Ernst van Norde.

- Jeg overvejede min situation i vinter, men ville ikke stoppe midt i sæsonen. Men det er ingen hemmelighed, at tre af de fire, jeg lavede mine klummer med, ikke længere er på Ekstra Bladet. Og det aspekt har spillet ind, da jeg traf min beslutning, siger Stig Tøfting.

På mange måder har han været et perfekt match til Ekstra Bladet, fordi ’Tøffe’ aldrig har pakket tingene ind. Han har kritiseret og altid argumenteret for sine synspunkter.

Der er i år blevet lavet en forestilling med baggrund i Stig Tøftings liv. Nu kan 'Tøffe' koncentrere sig om sit arbejde på TV 3 Sport, da han stopper som klummeskribent på Ekstra Bladet. Foto: Casper Dalhoff.

På den måde er han også en type, der skiller vandene. For det er sådan, at man ofte er enig eller dybt uenig i de synspunkter ’Tøffe’ fremfører.

Personligt har han altid været ligeglad, hvad andre mener om ham.

- Jeg siger altid, hvad jeg mener. Det er sådan jeg er som menneske.

- Hvis jeg er kritisk over for en spiller eller et hold spiller dårligt, så argumenterer jeg for mine holdninger.

- Som menneske er jeg sådan indrettet, at jeg ikke ønsker noget dårligt for nogen. Men for at have min berettigelse som klummeskribent eller ekspert på TV 3 Sport, skal jeg også sige det, jeg føler og tænker, siger Stig Tøfting og slår fast:

Stig Tøfting blev i foråret hyldet som Årets Legende i AGF. I 13 år har han som klummeskribent også måtte kritisere de ting, der sker i AGF. Nu har han skrevet sin sidste klumme på Ekstra Bladet. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix.

- Jeg er principielt ligeglad med, hvis folk synes jeg er en idiot, fordi de er uenig i de holdninger, jeg nu engang har. Men jeg er ikke ligeglad, hvis jeg sårer folk.

- Jeg forsøger aldrig at være personlig i min kritik. Jeg forsøger altid at være faglig. Som jeg altid siger: Jeg går efter bolden ikke manden, pointerer han.

Stig Tøfting har haft en ugentlig ghostwriter til at skrive klummerne, men han er hver uge selv kommet med ideerne til klummen. Og han har selv stået for hele redigeringsprocessen.

- Når den ene klumme blev afleveret, skulle jeg straks begynde at tænke på den næste. For mig har det handlet om at fange ugens store samtaleemne. Og med 13 år som klummeskribent, så er det også min opfattelse, at Ekstra Bladet har været meget tilfredse med samarbejdet, siger Stig Tøfting.

Stig Tøfting har en holdning til det meste. Gennem 13 år har han leveret en ugentlig klumme i Ekstra Bladet. Det stopper nu. Foto: Lars Poulsen.

Det bekræfter Ekstra Bladets sportschef, Michel Wikkelsø Davidsen, der er ærgerlig over, at Stig Tøfting har valgt at stoppe nu.

- Vi kommer til at savne Stig, da han om nogen passer perfekt til Ekstra Bladet. Han er dejligt kontant, har stærke holdninger og tør dele dem. Det har han gjort på fremragende vis i vores spalter i 13 år

- Stigs Ekstra Bladet-klummer bliver garanteret husket for de hårdtslående udmeldinger, men de fortjener også at blive hyldet for den grundighed, som han altid har insisteret på. Han er også dybt nede i det fodboldnørdede med sit øje for interessante statistikker, siger Michel Wikkelsø Davidsen.