Stopper før tid

Hans Jørgen Haysen stopper som sportschef i SønderjyskE allerede torsdag. Det oplyser han selv ifølge Jydske Vestkysten.

I slutningen af januar kunne AGF meddele, at de henter Hans Jørgen Haysen som sportschef fra 1. marts, men nu stopper han altså i SønderjyskE godt ti dage før tid. Og det er der god grund til.

I weekenden skal SønderjyskE nemlig spille deres sidste kamp i februar - en kamp, der kunne blive Hans Jørgen Haysens sidste som sønderjydernes sportschef - og her er modstanderen AGF, altså sportschefens kommende arbejdsgiver.

For at undgå at sende forkerte signaler i kampen har parterne altså fundet frem til, at sportschefen stopper allerede torsdag, lyder det ifølge Jydske Vestkysten.

I AGF skal Hans Jørgen Haysen overtage tjansen efter Peter Christiansen, som fra april starter som sportschef i FC København. Det blev meldt ud i november og siden har “PC” været suspenderet den århusianske klub.

Det er endnu uvist, hvem der bliver ny sportschef i SønderjyskE.

Hans Jørgen Haysens sidste kamp i SønderjyskE blev altså nederlaget mod FC København, som var præget af forkerte straffespark - læs mere om det her.

