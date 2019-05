Stopper til sommer - her er hans nye job

Angriberen Morten 'Duncan' Rasmusen stopper til sommer karrieren og bliver angrebstræner i FC Midtjylland.

Romerlys og maveplaskere - de skøreste kampe i Superligaen

Den 34-årige aarhusianer vender dermed tilbage til klubben, som han repræsenterede fra 2012 til 2015.

- Værdierne i FC Midtjylland er fantastiske, og både personligt og familiemæssigt var det en pragtfuld tid, da jeg var i klubben sidst, så både jeg og min familie ser meget frem til at vende tilbage, siger Morten 'Duncan' Rasmussen i en pressemeddelelse fra FCM.

Angriberen har scoret 145 gange i den danske Superliga, og derfor kan FCM's angribere se frem til kyndig vejledning, når målræven tiltræder i mesterklubben til juni.

Planen er, at Morten 'Duncan' Rasmussen skal hjælpe til på både ungdomsholdene og superligaholdet, fortæller sportschef Svend Graversen.

- "Duncan" kommer til at arbejde i hele klubben - fra U17 over U19 og transitionsspillere til spillerne i superligatruppen - og vi har en ambition om at være førende på specialisttræningen i dansk topfodbold, hvilket vi understreger yderligere med ansættelsen af 'Duncan', siger Graversen.

Morten "Duncan" Rasmussen indledte karrieren i AGF, men var i sin aktive karrieren forbi flere danske klubber - FCM, Brøndby og AaB.

I udlandet repræsenterede han skotske Celtic, Mainz i Tyskland samt tyrkiske Sivasspor, inden han i 2018 drog til polsk fodbold. I øjeblikket er han på kontrakt i Enosis Paralimni i Cypern.

