Stor profil forlader Randers

Der er godt og grundigt gang i transfervinduet i Randers FC.

Efter 120 førsteholdskampe for kronjyderne skifter Vito Hammershøy-Mistrati Danmark ud med Rumænien. Nærmere bestemt CFR Cluj.

Det oplyser Randers FC på sin hjemmeside.

Den 29-årige midtbaneprofil har lavet en aftale med den rumænske storklub, og han får dermed sit ønske om et skifte til udlandet opfyldt, hvilket Ekstra Bladet erfarede tirsdag.

- Det har været et ønske for Vito at prøve sig af i et andet land, og det har vi hele tiden givet udtryk for, at vi ville være lydhøre over for. Nu kom muligheden for det med vores rumænske modstandere, som jo har oplevet ham på nærmeste hold i to kampe, og vi ønsker ham alt muligt held og lykke, siger sportsdirektør Søren Pedersen om salget.

Og hovedpersonen glæder sig.

- Jeg har haft det vanvittigt godt i Randers FC og fået en masse gode oplevelser, som jeg aldrig vil glemme. Det er virkelig en fantastisk klub, og jeg vil komme til at savne en masse mennesker helt vildt.

- Muligheden for at komme til en anden liga og opleve noget nyt har dog trukket meget i mig den seneste tid, og jeg er sindssygt spændt på fremtiden væk fra Danmark, lyder det fra Vito Hammershøy-Mistrati.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jens Dresling

Midtbanespilleren kom til Randers i sommeren 2019 fra Hobro IK.

Rumænerne har indløst den gavmilde frikøbsklausul på tre millioner kroner, som kreatøren fik indføjet i sin kontrakt, da han forlængede sin aftale sidste sommer.

Det er den tredje spiller inden for kort tid, der forlader Randers FC, og det trækker op til en ret tumultarisk sommer ved Randers Fjord.

