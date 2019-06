Stor Superliga-ændring afsløret

Fra den kommende sæson bliver der ikke længere spillet kampe om lørdagen i den bedste danske fodboldrække, Superligaen. I stedet spilles der en ekstra kamp om søndagen.

Det skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse, ligesom planerne blev offentliggjort på et pressemøde tirsdag formiddag.

Fra sæsonen 2020/21 reduceres Superligaen til 12 hold. Alle kampe bliver herfra spillet søndag og mandag, og dermed sløjfes fredagskampene også.

Fredagskampene vil dog fortsat være at finde i kalenderen i den kommende sæson.

Vicemestrene fra FC Midtjylland åbner sæsonen med en hjemmekamp mod bronzevinderne fra Esbjerg fredag 12. juli.

Tirsdag blev det desuden meldt ud, at Nent og Discovery fortsat vil have rettighederne til at vise superligakampene frem til 2024.

Du kan læse Ekstra Bladets liveblog fra pressemødet herunder:

