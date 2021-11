Stor VAR-undren: - Amatøragtigt

Hvordan kan Marcus Hannesbo og Simon Tibbling losse benene væk under deres modstandere i straffesparksfeltet, uden det udløser straffespark?

- Amatøragtigt, er dommen fra Glen Riddersholm, tidligere Superliga-træner.

Hvordan pokker kunne Jay-Roy Grot ustraffet overfalde OB-keeper Hans Christian Bernat, når vi nu har videodommere til at overvåge kampene i Superligaen?

En række episoder de seneste uger rejser spørgsmålet, om de er faldet helt i søvn ude i VAR-vognen, og tærsklen for videobrug simpelthen er blevet for restriktiv.

- Det sejler fuldstændigt, skummede den tidligere Superliga-træner Glen Riddersholm i tv-programmet Onside på 3+ søndag aften.

- Jeg ved der bliver gjort et elitært og godt stykke arbejde, men der har bare været for mange af de her fejl. Der er jo ikke noget, der er værre for alle os i fodbolden, end at stå og snakke om det her.

- Vi ved jo hvor dedikerede og målrettede dommerne er, men vi mangler også bare bedre betingelser, der må være et eller andet (der kan gøres, red.).

- Vi er nødt til at løfte overliggeren på det niveau, for vi kan ikke lære at leve med det her. Det er amatøragtigt, slog Glen Riddersholm fast.

Efter otte runder konstaterede dommerformand Michael Johansen, at der ikke var begået fejl fra VAR-systemet denne sæson.

Siden har samme formand noteret to fejl i samme kamp, da FC Nordsjælland blev ramt af to fejlkendelser i kampen mod AaB.

Ekstra Bladets liste er meget længere og rummer ikke en gang hands-forseelsen fra Farum, der gav AaB straffespark og 1-0 føring.

Her er de værste uheld, som er landet i VAR's blinde vinkel dette efterår, hvor det falder i øjnene, at en af landets højst rangerede dommere, Mads-Kristoffer Kristoffersen ofte er involveret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Snydt for gigantisk straffespark

Mads Døhr Thychosen raser over dommer Anders Poulsen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Den værste fejl af dem alle. Enhver kunne se, at det var straffespark i størrelse XL - undtagen dommer Anders Poulsen og Mads-Kristoffer Kristoffersen og de andre lovkyndige ude i VAR-vognen...

31. oktober blev FC Nordsjællands Mads Døhr Tychosen sparket ned AaB's Marcus Hannesbo i straffesparksfeltet. FCN-spilleren nåede at prikke til bolden, inden han blev fældet som træ i skoven.

Straffesparket var til at få øje på, men dommer Anders Poulsen overså det, og af uransagelige årsager kom der ingen reaktion fra VAR-teamet anført af Mads-Kristoffer Kristoffersen.

- Jeg vil gerne være ærlig at sige, at jeg tror aldrig, at jeg har ramt en fod så rent, som jeg gjorde der. Den kan jeg godt nok ikke se, hvordan den ikke kan blive dømt, men fedt for os, sagde AaB's Marcus Hannesbo til TV3 Sport.

Hans holdkammerat mente, at han med det held burde skynde sig at købe en lottokupon, mens FC Nordsjælland-lejren naturligvis var stærkt frustrerede.

Det hjalp ikke på deres humør, at Anders Poulsen tidligere i kampen - efter et VAR-gennemsyn - havde tildelt AaB et straffespark i den diskutable afdeling.

Begge episoder har dommerformand Michael Johansen efterfølgende konstateret var fejl.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Karatesparket i Viborg

Intet at se her. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kampen mellem Viborg og OB var på vej ind den fortættede slutfase, da dramaet virkelig kogte over sidste weekend.

Oprykkernes Justin Lonwijk fik headet en bold hen til landsmanden Jay-Roy Grot, der havde frit skud fra kanten af feltet.

Hans Christian Bernat fik pareret bolden op i luften og kunne simpelt vende sig om og gribe bolden i favnen.

Situationen virkede egentlig afviklet, da Jay-Rot Grot i et stærkt forsinket forsøg på at presse OB-målmanden hoppede ind i ryggen på ham.

Med noget der mest af alt mindede om et karatespark svingede Viborg-spilleren sit højre ben op op skulderen på OB-målmanden og sendte Hans Christian Bernat i jorden.

Dommer Jakob Kehlet uddelte gult for frisparket, og bag videoskærmen mente VAR-dommer Aydin Uslu ikke, at der var tale om voldsomt spil eller at tilsidesætte hensynet til modspilleren.

Så episoden blev ikke opgraderet til udvisning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Cirkelsparket fra Taiwo

Yann Bisseck sparket i hovedet. Foto: René Schütze

SønderjyskE skruede i overtiden op for desperationen, da de gæstede AGF i runde ti.

Abdulrahman Taiwo modtog i overtiden et indlæg fra Emil Holm på kanten af straffesparksfeltet.

Nigerianeren havde et splitsekund tidligere skubbet AGF's Yann Bisseck væk og vidste altså, at han havde en modspiller tæt på.

Alligevel slyngede han sin fod opad og bagud i bestræbelserne på at dirigere bolden videre i feltet.

Yann Bisseck blev ramt af Taiwos støvle lige midt i panden. Kontakten lignede til forveksling et cirkelspark og skete i noget, der mindede om skulderhøjde.

Dommer Jonas Hansen gestikulerede overfor spillerne på banen, at han vurderede, at det var Bissecks position, efter han var gledet, der medvirkede til kontakten med SønderjyskE-spillerens fod.

Ude i VAR-vognen fandt Michael Tykgaard ikke anledning til at udfordre den kendelse, hvor der kunne tales om unødvendig farlig og voldsom adfærd.

Yann Bisseck måtte syes med tre sting i panden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Håndbold til aftenkaffen

Kramer jubler over sit håndbold-mål. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FC Nordsjælland var inde i en stram stime med otte Superliga-kampe uden sejr, da turen gik til Viborg fredag aften 5. november.

Derfor var det med nerverne uden på spillertrøjen hos FC Nordsjælland, da kampen gik ind i overtiden med udsigt til en livgivende 2-1 sejr mod oprykkerne.

Det gik galt i det andet overtidsminut, da tårnhøje Lars Kramer steg til vejrs tæt under mål og stangede udligningen ind efter et hjørnespark.

Hollænderen ramte bolden så tæt på mål, at det var umuligt at undgå scoring, men på tv-billederne fremgik det efterfølgende, at Lars Kramer headede bolden ind på sin løftede arm og videre i mål.

I den sammenhæng er reglerne ikke til diskussion. Et mål annulleres, hvis det scores direkte efter den har ramt arm eller hånd, selv om det ikke sker bevidst.

VAR-dommer til kampen, Michael Tykgaard, valgte ikke at flage det over for dommer Peter Kjærsgaard, og udligningen fik lov at stå.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kusken fik pisk

Kusk røg ned. Dommeren lukkede øjnene. Foto: René Schütze

AaB har været involveret i en stor del af efterårets bemærkelsesværdige VAR-episoder.

Den seneste faldt 7. november, da nordjyderne jagtede et sejrsmål mod Randers FC.

Efter et indlæg kom Kasper Kusk på bolden, men blev sendt til jorden af den hårdt satsende Simon Tibbling.

Dommer Jonas Hansen valgte at lade benspændet passere uden at fløjte.

Efterfølgende var kontakten ret let at se på tv-billederne, at Simon Tibblings tackling lå direkte på anklen af Kasper Kusk.

I VAR-rummet lod Aydin Uslu sig ikke imponere af tv-beviset. Han havde kaldt dommer Hansen ud til en bagatel af en straffe-situation til Randers FC i starten af anden halvleg, men var tavs da der virkelig var noget at se på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Wilczeks torpedering

Så er der høstet en modspiller og mål i Parken. Foto: Lars Poulsen

Der var jubel i Parken i åbningsrunden, da Kamil Wilczek op mod pausen blev kombineret fri i feltet til en stensikker udligning mod AaB kort før pausen.

Den polske bomber havde rystet sin oppasser, Mathias Ross, af sig og var fuldstændig umarkeret.

Uden for straffesparksfeltet lå samme Ross og ømmede sig.

Af tv-billederne fremgik det, at Wilczek i momenterne før frispilningen torpederer AaB-spilleren og skifter så retning efter kontakten, mens AaB'eren går i græsset.

I VAR-vognen kiggede Anders Poulsen målet efter, og forseelsens karaktér blev ikke vurderet til at være en 'klar og åbenlys fejl.'

Målet blev anerkendt af dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Benspænd, men intet straffe

Tungt for SønderjyskE. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Brøndby skulle i runde ni ude SønderjyskE bevise, at kursen ud af krisen var sat.

Det gik ikke som ønsket for mestrene. Abdulrahman Taiwo afgjorde det hele i overtiden.

Spørgsmålet er hvorfor det skulle tage så lang tid. Allerede i første halvleg havde SønderjyskE bud efter en føring.

Abdulrahman Taiwo blev sendt i dybden af Mads Albæk, efter Daniel Prosser havde presset Kevin Tshiembe til boldtab.

Sigurd Rosted gik hårdt til nigerianeren i gennembruddet og sendte sin modspiller i græsset i feltet. Fra dommer Morten Kroghs synsvinkel kunne det ligne en kontakt ved hoften.

Men de videobilleder som Mads-Kristoffer Kristoffersen fik, viste et højreben hos Rosted, der gik ind og blokerede Taiwos venstreben, så han blev fældet i løbet.

Det straffespark blev ikke dømt.