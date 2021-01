Storartet nyt i AaB

AALBORG (Ekstra Bladet): Hvis første dag bliver en strømpil for Martí Cifuentes, så er der store ting i vente for AaB.

For den imødekommende spanier kunne indlede æraen som AaB-træner med rasende gode nyheder fra klubbens to største profiler.

Både Lucas Andersen og Oscar Hiljemark melder sig klar til opstarten og kan nu sætte turbo på sæsonforberedelserne.

Størst forbehold er der at spore hos anfører Lucas Andersen, der startede første træning på motionscykel, men forventningerne går mod, at han allerede i næste uge er parat til at træne med i fuldt omfang.

Lucas Andersen har haft en svær periode efter corona-nedlukningen, og han gik i stykker i pokalfinalen. Efter en stille genopstart var han inde i landsholdsvarmen før han for en måned siden atter gik ned i en pokalnedturen mod B93.

Efter veloverstået juleferie er Lucas Andersen forhåbentlig i fuld vigør nu.

Lucas Andersen (bagest) forventer snart at kunne genoptage træningen i fuldt omfang i AaB. Foto: René Schütze

Lidt længere fremme er Oscar Hiljemark, som dæmper den uro, der er omkring hans hofte. Han bagatelliserer den skade, som sendte ham ud af hjemmekampen mod FC Nordsjælland og siden kostede resten af efteråret.

- Rent fysisk har jeg en god følelse, men det er et 'bone bruise,' som man ikke kan forcere. Det handler om symptomer, og de er forhåbentlig væk nu, så jeg snart kan gå tilbage i fuld træning, sagde Oscar Hiljemark i forbindelse med træningsstarten.

Oscar Hiljemark har tidligere døjet med hofteproblemer, som har krævet operation, men selv om hoften atter er ramt, så bedyrer svenskeren, at der ingen sammenhæng er.

- Det her er en skade, der kunne ske for hvem som helst. Jeg har hørt, at der er blevet spekuleret meget i min hofte, men det er et slag på hofteskålen, og det har ikke nogen sammenhæng med de problemer, jeg har haft tidligere, siger Oscar Hiljemark.

