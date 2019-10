Storklub bekræfter: Lurer på Superliga-profil

Selv om Adrian Petre i perioder glider ud af holdet i Esbjerg fB, har han et fornuftigt målsnit set over karrieren: Angriberen har spillet 115 klubkampe og scoret 60 mål.

En vigtig nuance er dog, at 41 af målene er faldet i de næstbedste rækker i henholdsvis Rumænien og Danmark. Han er omvendt noteret for 5 scoringer i 12 U21-landskampe for Rumænien, herunder en enkelt ved sommerens EM.

Det har kastet interesse fra andre klubber af sig, herunder FCSB, som er det navn, Steaua Bukarest nu går under. Det bekræfter sportsdirektørNarcis Răducan ifølge det lokale medie Fanatik.

- Petre er stadig en mulighed for FCSB, men nu afhænger det af prisen. Hvis prisen stiger, bliver det sværere. FCSB vil gerne hente spillere, som kan præstere godt og skifte videre. Hvis prisen er for høj, passer det ikke til vores strategi.

Hverken spilleren selv eller hans agent,Catalin Sarmasan, vil udtale sig, og i Petres nuværende klub, Esbjerg, er sportschef Jimmi Nagel Jacobsen også fåmælt om interessen fra Rumænien.

- Jeg kommer ikke til at fortælle, hvem vi har hørt fra. Hvis nogen har kontaktet os, håndterer vi det med fuld diskretion, siger han til tipsbladet.dk.

Det fastholder han, selv om FCSB ikke ligefrem praktiserer samme princip. I sommer fortalte klubejer Gigi Becali, at han kunne have hentet Petre, da angriberen skiftede til EfB i 2017, og at den danske klub nu forlangte væsentligt flere penge for ham.

- Vi kunne have købt Adrian Petre tidligere. Jeg fik tilbudt ham for 500.000 euro. Nu har jeg forhandlet med dem (Esbjerg, red.), og de vil have tre millioner euro (22 millioner kroner, red.), lød det fra Becali.

Mens Jimmi Nagel Jacobsen ikke vil forholde sig til rumænernes udtalelser, vil han gerne på et mere generelt plan sige noget om interessen fra Petre.

-Når man har en målscorer, er der altid henvendelser og forespørgsler i ny og næ, og det ville også være mærkeligt, hvis der ikke var det på Petre. Han er en dygtig målscorer, og han har gjort det godt for os og gør det godt for deres U21-landshold, siger sportschefen.

-Vi er jo superglade for Petre og for, at vi har ham i små to år endnu (kontrakt til sommeren 2021, red.). Men alt er jo 'til salg' for den rette pris i den her verden.

21-årige Adrian Petre får endnu en chance for at imponere sin nuværende og måske kommende arbejdsgiver, når Esbjerg gæster FC København søndag eftermiddag.