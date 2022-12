Storklub jagter AaB-stjerne

En af AaB's helt store profiler er et varmt i Norge.

Iver Fossum er ifølge Ekstra Bladets oplysninger på blokken i Rosenborg, der er meget interesseret i at hive den 26-årige nordmand hjem.

Fossum har været i AaB siden sommeren 2019, hvor han har udviklet sig til en central skikkelse i truppen, og hans kontraktsituation i AaB gør ham lige nu ekstra interessant for bejlerne, fordi hans aftale med nordjyderne udløber i slutningen af juni.

Dermed kan Rosenborg og andre interesserede klubber allerede indlede forhandlinger i løbet af januar om en forhåndsaftale gældende fra sommeren 2023.

Også den svenske storklub Malmö FF lurer i kulissen på Fossum, og der kan meget vel komme flere klubber til i januar og overhale Rosenborg i jagten på hans underskrift.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jens Dresling

Iver Fossum har en hel del landskampe på cv'et, og særligt sidste efterår var han en åbenbaring for AaB med mål og assists.

Dengang gav Fossum udtryk for, at han var klar til en større adresse, og i sommer afviste nordjyderne så et bud fra Lech Poznan.

Polakkerne bød 750.000 euro plus bonusser, der kunne få den endelige pris op på 1,2 mio. euro - svarende til næsten 9 millioner kroner, men i slutningen af juli trak Lech Poznan sig fra forhandlingerne.

Iver Fossum startede sin karriere i norske Strømgodset, før han drog til Hannover 96 i Bundesligaen.

Han har spillet 108 Superliga-kampe for AaB.