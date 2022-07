Storklub jagter Nicolai Boilesen

Han går ind til sin syvende sæson som FC København-spiller, men har blot et år tilbage af sin aftale med de danske mestre.

Viceanfører Nicolai Boilesen er blevet en kulturbærer for løverne, men det er langt fra utænkeligt, at han er fortid denne sommer, efter at FC København tilbød forsvarsspilleren en kontraktforlængelse med en løn, der var et stykke under det, han tjener nu.

Så spørgsmålet er, om ledelsen lægger et nyt udspil på bordet, som han kan acceptere, eller om Boilesen skal søge nye græsgange i en anden klub.

Sidstnævnte kan meget vel blive tilfældet. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 30-årige back på blokken i den tyrkiske storklub Galatasaray, der angiveligt har et godt øje til Nicolai Boilesen.

Dermed kan han blive holdkammerat med den tidligere FCK- og FC Nordsjælland-spiller Victor Nelsson i klubbens bagkæde og havne i samme liga, som Jens Stryger Larsen og Andreas Cornelius har sin daglige gang i.

Victor Nelsson.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Nicolai Boilesen en frikøbsklausul i sin nuværende kontrakt, og den ligger i et leje, der er mellem 10 og 11 millioner kroner. Hvis den indløses i løbet af transfervinduet, kan landsholdsspilleren frit forhandle sine personlige vilkår på plads.

Om det bliver Galatasaray, der ender med at blive den anden part, vil tiden vise.

Skal tænke på VM

Nicolai Boilesen spillede et solidt forår for FC København og var også en del af Kasper Hjulmands landshold i Nations League.

I den sidste kamp mod Østrig i Parken fik han 90 minutter og viste sig flot frem. Med et godt venstre ben beviste han, hvorfor han er god i det opbyggende spil, og Boilesen må da uden tvivl have ambitioner om at komme med i VM-truppen, der udtages senere på året.

Og landstræneren har da allerede slået fast, at man som minimum skal spille kontinuerligt i sin klub, hvis man vil med til VM.

