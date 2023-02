Stormen Otto truer Superliga-genstart

I morgen vender Superligaen endelig tilbage ... måske. Stormen Otto rammer nemlig Nordjylland, mens AaB tager imod AGF. Den nordjyske klub forventer dog, at kampen afvikles som planlagt

Åh, nej.

Langt om længe er Superligaen tilbage, og så måske alligevel ikke helt.

Fredag bliver Danmark ramt af stormen Otto, som i dele af Nordjylland vil have vindstød af orkanstyrke.

DMI's varsel løber mellem klokken 15 og 23 fredag. Samtidigt tager AaB imod AGF klokken 19 i det nordjyske.

AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum, fortæller til Ekstra Bladet, at klubben forventer, kampen spilles som planlagt.

- Jeg har lige snakket med politiet, og som det er nu, så bliver kampen gennemført.

- Selve kampens gennemførelse er jo op til dommeren. Men det ser ud, som om det hele kommer til at forløbe planmæssigt, siger han til Ekstra Bladet.

Thomas Bælum fortæller Ekstra Bladet, at kampen ser ud til at blive spillet. Foto: René Schütze

Der er ikke decideret stormvarsel i Aalborg, men i stedet varsles der om 'stormende kuling med vindstød af stormstyrke'.

- Det bliver så blæsende, at det har indvirkning på almindelige dagligdags gøremål, lyder det fra DMI's vagthavende, som forklarer, at uvejret ser ud til at karambolere med kampens start klokken 19.

Lytter til myndighederne

Thomas Bælum forklarer, at klubben ikke arbejder med et scenarie, hvor kampen ikke spilles efter planen, men at de lytter til myndighederne.

- Vi har fjernet alle løse ting, som kunne være i fanzonen og på stadion. Vi tager alle forholdsregler omkring stadion, for at der ikke er noget, der kan blæse rundt.

Alt bliver dog ikke, som det plejer, når Superligaen - forhåbentligt - bliver sparket i gang på Aalborg Portland Park.

- Vi har i hvert fald afbestilt hoppeborgen, siger AaB-direktøren kækt.

AaB befinder sig aktuelt under nedrykningsstregen i Superligaen med syv point op til Brøndby på en 10. plads.