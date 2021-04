Storslået drama i Brøndby

Brøndby kæmpede sig tilbage i to omgange og sikrede 2-2 mod AGF. De blågule er nu uden sejr mod aarhusianerne i de seneste fem kampe – Niels Frederiksens tropper var dog tættest på sejren

Brøndby halter videre i Superligaens mesterskabsspil. Efter to nederlag, fik Niels Frederiksens tropper dog det første point via 2-2 mod AGF.

Brøndby sluttede med ti mand, da indskiftede Tobias Børkeeiet pådrog sig to gule kort i løbet af fem sekunder. Først begik han ét frispark, hvor AGF fik fordel, siden begik han endnu ét. Begge forseelser var til gult. Og derfor farvel.

Århusianeren, der befinder sig i en pointmæssig krise, står nu med blot én sejr de seneste otte kampe.

Når det er sagt, så lignede AGF ikke et mandskab i krise. Og som kampen udviklede sig kunne man heller ikke se, at Brøndby har startet meget haltende i slutspillet.

Der var mange dueller i det livlige opgør mellem Brøndby og AGF. Foto: Lars Poulsen.

Uden sejre i fem kampe

Men efter 2-2 ligner det, at Brøndby har fået lidt af et AGF-kompleks.

De blågule har ikke vundet de seneste fem indbyrdes opgør. Faktisk skal man tilbage til 9. november 2018 for at finde den seneste sejr.

Efter pauseføring på 2-1 til AGF udlignede Jesper Lindstrøm til 2-2 på et fornemt frem spil fra indskiftede Anis Ben Slimane. Lindstrøm vendte smart i feltet og snød Sebastian Hausner.

Derved scorede Brøndby-kometen for første gang i to måneder sin 10. sæsontræffer.

Brøndby jagtede sejren efter udligningen og var også tættere på sejren end gæsterne. Anthony Jung sparkede over mål få meter fra mållinjen. Det virkede som en sværere øvelse at sparke den bold over end ramme målet.

Jesper Lindstrøm havde også en gylden mulighed, da han sparkede lige over mål efter samspil med Andrija Pavlovic.

Albert Grønbæk har netop scoret til 2-1 og Sigurd Rosted må bide i græsset. Foto: lars Poulsen.

Til trods for pokalskuffelsen mod Randers forleden var det gæsterne fra AGF, der ville mest i kampens indledende fase.

De startede klart bedst og blev belønnet efter et kvarters spil.

Casper Høyer Nielsen sparkede hjørnespark, Patrick Mortensen forlængede med nakken og tæt under mål bugserede Kevin Diks bolden i mål med det der lignede skulderen.

Niels Frederiksen havde ellers rystet posen med tre udskiftninger oven på en start med to nederlag i de to første kampe i mesterskabsspillet. Ud på bænken sad Kevin Mensah, Simon Hedlund og Hjörtur Hermannsson. Ind på banen var kommet Andrija Pavlovic, Sigurd Rosted og Andreas Bruus.

Andreas Maxsø scorede sikkert på straffesparket til 1-1. Foto: Lars Poulsen.

Flest straffespark af alle

Der skulle gå en halv time før Brøndby fandt sig selv.

Et velspillende Brøndby-angreb, hvor Jesper Lindstrøm trak fri i højre side og afleverede på tværs, gav resultat. I straffesparksfeltet nedlagde Sebastian Hausner en fremadstormende Morten Frendrup.

Dommer Jens Maae var ikke i tvivl. Det var ottende gang i sæsonen AGF begik straffespark. I øvrigt flest af alle i ligaen.

Andreas Maxsø udlignede fra pletten, da han ’lokkede’ Kamil Grabara til den modsatte side.

Kort før pausen kom gæsterne foran på ny. Et velspillende angreb blev afsluttet med elegance af Albert Grønbæk.

Casper Høyer Nielsen lagde ind fra venstre, hvor Albert Grønbæk var hurtigere og derved før Sigurd Rosted. En flot scoring af århusianerne.