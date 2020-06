Storsponsor med gavebod

Carlsberg har besluttet, at fansene skal tilgodeses i disse tider, hvor få kan komme på stadion

Carlsberg, der er en af landets største sponsorer i dansk fodbold, vil tilgodese landets fodboldfans i de aktuelle corona-tider, hvor kun få har adgang til de danske fodboldstadions.

Som hovedsponsor i FC København, blandt storsponsorerne i Brøndby samt med sponsorater i Esbjerg og Silkeborg har bryggeriet adgang til sponsorbilletter til de fire klubbers hjemmekampe.

Men Carlsberg har valgt at give afkald på sponsorbilletterne og overladt dem til klubbernes fans.

- Fans er det vigtigste til fodboldkampe. Lige nu er der ikke så mange, der kan komme til fodbold. Derfor har vi meddelt vores samarbejdspartnere, at vi afstår vores billetter. Vi vil gerne have, at der trækkes lod blandt fans om vores billetter, siger Christopher Bak Billing, sponsorchef i Carlsberg.

Det er således fans, der fredag blev lukket ind på sponsorbilletter i Esbjerg, søndag aften i Brøndby, mandag i Silkeborg og ved FC København næste hjemmekamp på onsdag mod AaB.

- Vi har endnu ikke besluttet, hvor mange kampe det her skal gælde. Men det er noget vi løbende vil evaluere

- Vi håber, at vores bidrag giver gode fanoplevelser midt i en mærkelig til på de danske fodboldstadions, fastslår Christopher Bak Billing.

Se også: Brøndby-slider: - Jeg har været et mørkt sted

Se også: FCK-bødler hylder krigsforbryder