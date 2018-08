Stort comeback: Superliga-klub henter gammel kending

Lucas Andersen blev i 2012 solgt til Ajax Amsterdam, men nu seks år senere vender han hjem fra udlandet. Hjem til vante rammer i Aalborg.

Det bekræfter AaB i en pressemeddelelse.



- Selvom jeg har haft en god tid Grasshoppers, så har jeg gjort mig overvejelser omkring, at jeg for alvor trænger til at genfinde spilleglæden, og det ved jeg, at jeg kan herhjemme i AaB og Aalborg, og derfor har jeg overhovedet ikke haft andre klubber i tankerne, siger Lucas Andersen om sit skifte.

AaB har sikret sig en købsoption på Andersen, der er lejet for resten af den indeværende sæson.

- At få Lucas hjem til AaB og Aalborg er et kæmpe scoop for os. Lucas’ personlighed og kreative evner på banen er velkendte for os, og så har det også været en afgørende faktor i processen, at Lucas har haft et inderligt ønske om at vende tilbage til AaB, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

Lucas Andersen er ikke det eneste nye ansigt i AaB i disse dage. Nordjyderne har i denne uge solgt Jannik Pohl til hollandske Groningen, hvor man også har hentet Pohls afløser. Tom van Weert røg den anden vej i byttehandlen.

Lucas Andersen har optrådt to gange på det danske landshold. Han har de seneste to år spillet i schweiziske Grashopper, efter han ikke formåede at slå igennem i Ajax.

