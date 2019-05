Stort dansk drama: Risikerer kæmpe million-lussing

Superligaens to dårligste mandskaber er i direkte duel om Superliga-status og for at undgå en lussing på et tocifret millionbeløb

Når Hobro og Vejle søndag løber på banen til det første af to indbyrdes nedrykningsbrag, er det med kniven for struben.

Vinderen får en ny chance for overlevelse mod nummer to fra 1. division, mens taberen rykker direkte ud af det fineste fodboldselskab i Danmark.

Den mest markante straf for en nedrykning kommer til at vise sig på bundlinjen i klubkassen. Der er nemlig gigantisk forskel på at spille Superliga eller 1. division efter sommerpausen.

Taberen kan se frem til en økonomisk lussing i form af tabte tv-penge, et fald i tilskuerindtægter samt svigtende støtte fra sponsorer. Eller sagt på en anden måde: Hobro og Vejle spiller om et tocifret millionbeløb!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vejle: En ulykkelig situation

Oprykkerne fra Vejle har satset stort på at etablere sig i Superligaen. Derfor kommer det også til at koste dyrere i Nørreskoven end i Himmerland, hvis nedrykningsspøgelset lægger sin klamme hånd om klubben.

Helt konkret kommer en degradering til at koste vejlenserne godt og vel 15 mio. kr. ifølge Ekstra Bladets oplysninger. Hovedparten af summen findes i faldet af tv-indtægter, mens man også vil kunne mærke et fald i tilskuertallet.

- Vi vil meget gerne undgå nedrykningen. Det siger sig selv. Det er en omkostelig affære. Men når det er sagt, så er vi økonomisk rustet til en nedrykning, siger Vejles direktør, Henrik Tønder.

Det bliver dyrt for Vejle, hvis Superliga veksles til 1. division. Men klubben er rustet, siger Henrik Tønder. Foto: Anders Brohus

Traditionsklubben ligger med et tilskuergennemsnit på omtrent 5.500 hjemme, og det tal forventes at blive halveret ved en tur ned i 1. division.

- Faldet i tv-indtægter står for en signifikant del af de millioner, vi må afskrive ved en nedrykning, men hvis vi går fra 6.000 til 3.000 i tilskuergennemsnit, så vil det bestemt også kunne mærkes på bundlinjen, siger Henrik Tønder.

Den store fordel i Vejle er dog, at man har økonomisk støtte fra de stærke ejere, ligesom klubben har sikret sig sorte tal på bundlinjen med millionsalgene af bl.a. Dominic Vinicius og Bubacarr Trawalley.

- Jeg benægter ikke, det vil være en ulykkelig situation at rykke ned, men Vejle er gearet til det, hvis uheldet er ude. Vi har midlerne til at fastholde et stærkt sportsligt og administrativt setup i klubben, som kan gå efter en direkte oprykning igen, siger Henrik Tønder, der mener, at udskiftningen i Vejle bliver forholdsvis lille ved en nedrykning.

Vejles chef Galca bliver en del af søndagens drama. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Vi har en række spillere med lønregulering i kontrakterne. Det kan godt være, vi sælger en spiller eller to, men så er det fordi, der er gode bud. På trænerposten er der også fuldstændig ro på, da Constantin Galca har kontrakt næste sæson med.

- Selvfølgelig skal vi tænke os om og tilpasse organisationen hvis nødvendigt. Men vi er ikke ude i straksfyringer eller paniksalg. Vi vil som nævnt meget gerne undgå nedrykning og fortsætte med at bygge på i Superligaen, men Vejle vil være konkurrencedygtig efter sommer uanset hvad.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Derfor vinder Vejle:

Vladen Yurchenko (th) har fundet storformen på det rette tidspunkt. Foto: Anita Graversen

1. Vladen Yurchenko er begyndt at vise, hvorfor han har spillet Bundesliga og Champions League.

2. Kjartan Finnbogason kan afgøre selv de mest intense kampe. Bare spørg i Brøndby.

3. Vejle har fundet formen under Galca i puljespillet, når man bortregner tåbelige udvisninger.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hobro: Et tocifret millionsmæk

I Hobro har man med sin tilstedeværelse i Superligaen længe bokset over sin egen vægtklasse. I hvert fald når man kigger på det spillerbudget, der er til rådighed i Himmerland.

Derfor vil en nedrykning i Hobro heller ikke være lig med en katastrofe af bibelske proportioner, om end en tur i 1. division vil gøre ondt på pengepungen.

- Vi har desværre erfaringer fra vores seneste nedrykning i 2016. Vi ved, det giver et smæk på et tocifret millionbeløb, men vi ved også, at vi som klub nok skal klare det. Vi har det mindste spillerbudget i Superligaen, så tilpasningen vil nok være nemmere for os end andre, selv om vi vil kæmpe med næb og klør for at klare os fri, siger Lars Kühnel, der er formand i Hobro IK.

- Rykker vi ned, så står solen op over Hobro alligevel. Vi står fint rustet, men det vil være et ordentligt bump på vejen for os som fodboldklub, da vi på sigt gerne vil have vores spillerbudget i top-ti i Danmark og stabilt fastholde vores status som Superliga-klub. Med en nedrykning er vi nødt til at skære fra i stedet for at lægge på, konkluderer Lars Kühnel.

Solen står op over Hobro, selv om nedrykning bliver en realitet. Det bliver dog et stort bump på vejen, mener Lars Kühnel. Foto: Claus Bonnerup

Uanset om den står på Superliga eller 1. Division efter sommer, så håber Hobro dog, at man er sikret kontinuitet på cheftrænerposten.

- Det er egentlig op til, hvad Peter Sørensen gerne vil, for vi er utrolig glade for vores cheftræner, og vi ønsker at fortsætte med ham ved roret, og det er vores klare plan a, siger formanden

Det er op til Peter Sørensen, om han vil fortsætte i Hobro, hvis klubben rykker ned. Foto: Claus Bonnerup

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil en nedrykning koste Hobro 10 mio. kr. De besparelser kan både findes internt og eksternt.

- Der kan komme midler ind via spillersalg, ligesom nogle af kontrakterne i klubben lønreguleres automatisk ved en nedrykning, siger Lars Kühnel og fortsætter.

- Vi kan ikke afvise, at der vil ske besparelser i administrationen. Det er for tidligt at udelukke, men sidst klarede vi os igennem uden fyringer, bl.a. fordi vi lod hatten gå rundt i lokalområdet, og det var en enorm hjælp, da vi havde behov for det. Ellers er vi så fint stillet, at det kan lade sig gøre at køre med underskud i en enkelt sæson.

Derfor vinder Hobro:

Pål Kirkevold bærer Hobro-håbet om overlevelse på sine skuldre. Foto: Jens Dresling

1. Pål rimer igen på mål. Kirkevold har lavet fem kasser i de seneste seks kampe.

2. Babayan og Sabbi giver X-faktor, mens Vejles ditto (Allan Sousa, red.) sidder på tribunen med karantæne.

3. Peter Sørensen har skabt et solidt, defensivt fundament.