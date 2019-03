Stort interview: Skov og Skov sætter ligaen i brand

FCK’s Robert Skov og FC Nordsjællands Andreas Skov har været de store profiler i Superligaen i denne sæson. De to U21-landsholdsspillere ligger nummer et og to på topscorerlisten og mødes i eftermiddag i Farum

Skov og Skov har sat Superligaen i brand.

Robert og Andreas deler mere end efternavn. De deler også evnen til at fortrylle med et venstreben ud over det sædvanlige.

FC Københavns frisparkskonge har braget 22 bolde i kassen, FC Nordsjællands finurlige stjerneskud er ikke langt efter med 17 scoringer.

Nummer et og to på Superligaens topscorerliste duellerer i eftermiddag i Farum, men inden det møde har Ekstra Bladet slæbt de to ud mellem buske og træer til en snak om, hvordan det er at være Skov for tiden.

- Jamen, det er fantastisk! Det var ikke meget, man havde hørt til mig før sæsonen, men det har man så nu, siger 19-årige Andreas Skov Olsen, der kun er én scoring fra at tangere Peter Møllers rekord som den mest scorende teenager i Superligaens historie.

Til sammen har Robert Skov (tv.) og Andreas Skov (th.) scoret 39 gange i Superligaen i denne sæson. Foto: Ole Steen

Den slags motiverer den unge mand fra Hillerød, der pludselig har skullet vænne sig til at blive stoppet på gaden af folk, der vil have en selfie med ham:

- Jeg har mærket en vild forskel. Selv om jeg kun har opnået det her indtil videre, er det ikke unormalt, at jeg bliver stoppet.

- Og det har jeg intet imod. Det er sjovt, og vi er forbilleder for de unge. Det er er en del af det.

Robert Skov nikker under kasketten. Superligaens i øjeblikket største navn så som dreng selv op til fodboldspillere og er nu selv en af dem, der bliver set op til.

- Jeg bliver da stoppet engang imellem, men det er ikke slemt. Vi er en del af underholdningsbranchen, og det er jeg bevidst om, siger den 22-årige kantspiller, der så sent som i denne uge af Sky Sports blev sat i forbindelse med Tottenham.

Robert Skov: Jeg ville gerne have hans finter - Hvordan vil du beskrive Andreas Skov? - Vi kan alle sammen se, at han har spillet på et utroligt højt niveau i FC Nordsjælland. Han virker ærgerrig og fokuseret. Det har jeg stor respekt for, og det er fedt, at det lykkedes ham at ændre kurs. - Hvis du kunne vælge en ting fra ham, hvad ville det så være? - Han er en mere teknisk, end jeg er. Han kan lave nogle finter, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Det er et sindssygt godt våben til at afdrible modstandere. - Havde du hørt om ham før denne sæson? - Det kan godt være, at jeg ikke lige havde hørt om ham, men han er også meget ung! Men det føles, som om han har gjort det godt længe. Vis mere Luk

Den slags ville få andre op at ringe, men Skov har sine rødder solidt plantet i jorden og drømmer ikke højt:

- Jeg bruger ikke meget tid på sådanne ting. Det er nok et kedeligt svar, men det er sådan, jeg har det. Det eneste sted, jeg kan påvirke noget, er her i København.

- Jeg tænker på, hvad jeg kan gøre til træning og levere for mine holdkammerater i kampene. Det andet fylder ikke meget, fastslår Robert Skov.

Andres Skov Olsen har efter flere perlemål også kunnet læse og høre flatterende ting om sig selv.

De to U21-landsholdskammerater skal til sommer forsøge at sørge for dansk EM-succes. Foto: Ole Steen

I begyndelsen var det spændende, nu er det blevet en del af hverdagen og får ikke lov at forstyrre hans fokus:

- Rygter kan man ikke stole på. Jeg ved jo ikke, om det er rigtigt. Jeg tager det som et skulderklap, men heller ikke mere end det.

- For man skal ikke lægge sig på sovepuden. I starten var det sjovt, nu motiverer det mig til at blive ved og gøre det endnu bedre, fastslår han.

Andreas Skov: Robert slår Sands rekord - Hvordan vil du beskrive Robert Skov? - Robert er helt fantastisk. Som person er han meget ydmyg og har begge fødder solidt plantet på jorden. Som spiller har han fået forløst sit potentiale for alvor i denne sæson. - Hvis du kunne vælge en ting fra ham, hvad ville det så være? - Det ville 100 pct. være hans spark. Det er det bedste i Superligaen. Jeg arbejder også på mine frispark, men er ikke nået helt så langt endnu. Men det er helt klart noget, han inspirerer mig med. - Slår han Ebbe Sands Superliga-rekord med 28 mål på en sæson? - Det gør han - det er jeg slet ikke i tvivl om. Han er allerede på 22, så det er kun en skade, der kan forhindre det. Vis mere Luk

Med seks fuldtræffere er FCN-teenageren forårstopscorer i Superligaen.

Robert Skov bliver trods alt svær at indhente, men muligvis får Andreas Skov en ny chance i næste sæson.

For selv om udlandet hiver i dem, har ingen af de to U21-landsholdskammerater travlt med at rykke Superliga-rødderne op.

Hverken Robert eller Andreas Skov har travlt med at komme af sted til udlandet. Foto: Ole Steen

- Jeg nyder virkelig at være i København og elsker at spille i FCK, siger Robert Skov, og Andreas Skov ser også fortsat udviklingsmuligheder herhjemme:

- Jeg har det rigtig godt i FC Nordsjælland og ville ikke have noget imod at blive. Jeg er kun 19 og har stadig meget lære.

- Jeg vil i hvert fald ikke være en af dem, der taget ud for tidligt, og så hører man ikke mere til dem ...

