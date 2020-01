Stort medie: Endnu en Brøndby-profil kan være tabt

Kamil Wilczek, Dominik Kaiser og Hany Mukhtar har allerede forladt Brøndby IF i januar, og endnu en udenlandsk profil kan være på vej væk fra Vestegnen.

Anthony Jung har været fast mand på Brøndby-holdet i denne, hvor han har spillet 26 kampe for Brøndby i denne sæson og har imponeret efter en svær 2018/19-sæson. Og det er blevet bemærket i hjemlandet.

Både VfL Bochum og Hannover 96 meldes således interesserede i at hente den 28-årige forsvarsspiller. Det er den tyske avis BILD, der melder om interessen.





Der er flere bejlere til Brøndby-spilleren. Foto: Lars Poulsen

VfL Bochum, der er nummer 14 i 2. Bundesliga, er ifølge avisen mest opsatte på at leje Anthony Jung, men Brøndby vil angiveligt kun sælge.

Ifølge avisen er der også interesse fra Hannover 96, der er nummer 13 i 2. Bundesliga og har arbejdet på at få en handel i stand i flere dage.

Hvis Anthony Jung havner i Hannover, vil han blive genforenet med Dominik Kaiser, der tidligere i januar skiftede til klubben efter et imponerende efterår i Brøndby IF.

Det kan imidlertid blive svært at vriste Jung væk fra Brøndby. Tidligere på ugen understregede fodbolddirektør Carsten V. Jensen, at der skulle et imponerende bud på bordet, hvis Brøndby skulle sælge.

Anthony Jung har tidligere i karrieren spillet for FSV Frankfurt og RB Leipzig.



