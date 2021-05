Stort overblik: Sådan bliver guldet afgjort

Tre klubber kan ende som dansk mester tidligt mandag aften, og Ekstra Bladet giver her et overblik over situationen før sidste spillerunde

Det hører til sjældenhederne, at tre danske klubber står med en matematisk chance for at snuppe titlen på sidste spilledag, men både Brøndby, FC Midtjylland og FC København kan alle stå med guldet om halsen senere.

Brøndby sikrede sig naturligvis pole position med sejren over AGF, mens FC Midtjylland trods alt har større chancer for at vriste guldet fra Niels Frederiksens tropper end FC København, der sandsynligvis skal præstere en af historiens største sejre i Randers for at blive mester.

Herunder følger et overblik over, hvad der skal til for, at de tre klubber kan kalde sig dansk mester, når klokken nærmer sig 19.00.

Sådan bliver guldet fordelt Brøndby 58 point, +18 mål Brøndby vinder over FCN: Brøndby har det hele i egne hænder og kan med en sejr sikre sig guldet for første gang i 16 år. Brøndby spiller uafgjort mod FCN: Brøndby er mester, hvis FCM sætter point til mod AGF. Brøndby taber til FCN: Brøndby er mester, hvis FCM taber til AGF. Hvis FCM spiller uafgjort, er løbet kørt. For på trods af pointlighed, så kan FCM aldrig få en dårligere målscore end Brøndby, hvis Brøndby taber. FC Midtjylland 57 point, +20 mål FCM vinder over AGF: FCM er mester, hvis Brøndby ikke vinder over FCN. FCM spiller uafgjort mod AGF: Brøndby skal tabe til FCN – så bliver målforskellen afgørende. Vinder FCK samtidig over Randers, så ender alle tre guldbejlere på 58 point. FCM's målforskel er i forvejen bedre end Brøndbys, men FCK kan teoretisk overhale dem, hvis de vinder med 11 mål eller flere over Randers. FCM taber til AGF: Det betyder, at FCM kan ikke vinde guld. FC København 55 point, +9 mål FCK vinder over Randers: FCK's guld hænger i en ualmindelig tynd tråd - men tråden er der dog. Det kræver dog, at Brøndby taber til FCN, og at FCK indhenter målforskellen på hele ni mål. Samtidig skal FCM tabe til AGF. Skulle FCM i stedet spille uafgjort, så skal FCK også overhale dem på målforskellen. Det betyder, at de skal vinde med mindst 11 mål over Randers. FCK spiller uafgjort mod Randers: Så kan FCK ikke vinde guld. FCK taber til Randers: Heller ikke det kan sende guldet til København. Vis mere Vis mindre

Hvis Brøndby bliver dansk mester, vil det være 11. gang og første gang siden 2005. FC Midtjylland vandt så sent som sidste år og vil kunne føje et fjerde mesterskab til pokalskabet.

Skulle FC København mod alle odds stjæle guldet fra de to favoritter, så er det københavnernes 14. mesterskab. De vandt senest i 2019.

Alle tre kampe i mesterskabsspillet fløjtes i gang klokken 17, og Ekstra Bladet dækker naturligvis det hele - før, under og efter kampene.