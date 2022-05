Stort overblik: Sådan fordeles Europa-pladserne

Evander blev helten for FC Midtjylland, da han stensikkert satte det sidste straffespark ind i pokaldramaet mod OB.

Den brasilianske stjerne blev reelt ikke kun helt på Heden. Også i Silkeborg, Brøndby og Aalborg blev Evander en himmelstormer på Kr. Himmelfartsdag ...

David Ousted fik ligeledes en helterolle med to reddede straffespark mod OB. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FC Midtjyllands pokaltriumf betyder nemlig, at Silkeborg er sikret et europæisk gruppespil, Brøndby er direkte i Conference League-kvalifikationen og formsvage AaB får endnu en chance for at komme i Europa.

Ekstra Bladet giver dig her det store Europa-overblik, hvor kun den sidste brik mangler.

FC København

FC København har gode muligheder for at komme i Champions League-gruppespillet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

De nykårede danske mestre træder direkte ind i playoff-runden i Champions League-kvalifikationen.

Det er altså den sidste forhindring inden gruppespillet. En samlet sejr her vil derfor sikre FCK en plads i verdens fineste klubturnering.

Med et nederlag træder københavnerne ind i Europa Leagues gruppespil.

FC Midtjylland

Evander og FC Midtjylland har en spinkel chance for Champions League, men en god chance for et europæisk gruppespil af en art. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mens FCK er sikker på et europæisk gruppespil efter sommer, så er pokalvinderne fra FC Midtjylland ikke helt så heldige.

Ulvene indtræder i anden kvalifikationsrunde i det, der kaldes League Path. Det vil sige, at modstanderne kan bliver en række andre hold fra Europa største ligaer, der heller ikke blev mester.

Det er enten Fenerbahce fra Tyrkiet eller AEK Larnaca fra Cypern, FCM skal møde over to kampe om en plads i tredje runde af Champions League-kvalifikationen. Kommer man så langt, så er midtjyderne sikret et europæisk gruppespil igen.

Taber FCM i Champions League-kvalifikationen, så kommer vicemestrene i Europa League-kvalifikationen. Herfra er der endnu en faldlem til Conference League, hvis det går galt.

Silkeborg IF

Bronze og en sikret plads i Europa-gruppespil. Hvilken sæson i Søhøjlandet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

De midtjyske bronzetagere blev den helt store vinder, da FC Midtjylland slog OB i pokalfinalen.

Silkeborg træder nemlig nu direkte ind i Europa Leagues playoff, hvor en sejr over to opgør sender klubben i den næstfineste, europæiske turnering. Et nederlag sender Silkeborg i Conference League-gruppespillet.

Silkeborg er endda seedet i EL-playoff og undgår dermed mandskaber som Gent, Austria Wien, Dnipro og den tyrkiske pokalvinder. Dog venter svær modstander for Superliga-klubben, for det er stort set udelukkende hold, der er røget ud af Champions League-kvalifikationen, der venter.

Brøndby IF

Mathias Kvistgaarden har spillet en stor rolle i, at Brøndby er klar til Europa-bold igen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Med en slutspurt i mesterskabsspillet fik Brøndby spillet sig op på fjerdepladsen i Superligaen.

Med FCM's pokalsejr over OB, så er fjerdepladsen nok til, at de detroniserede danske mestre træder ind i Conference Leagues anden kvalifikationsrunde.

Skal Brøndby i Conference League-gruppespillet, så skal man videre fra anden runde, tredje runde og playoffrunden.

AaB eller Viborg

AaB får en sidste chance for at komme i Europa. Det samme gør kvalifikationsspillets vinder, Viborg FF. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Dansk fodbolds femte og sidste repræsentant i Europa bliver enten AaB eller Viborg.

Det afgøres på søndag i Aalborg, hvor der er lagt op til en knald-eller-fald-kamp om den sidste Europa-billet.

Vinderen i søndagens Europa-Playoff træder i lighed med Brøndby ind i anden kvalifikationsrunde af Conference Leagues.

