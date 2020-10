Stort skifte glippede i sidste øjeblik: - Jeg er vanvittigt skuffet

Det var tæt på, at Alexander Bah forlod SønderjyskE på transfervinduets sidste dag. I stedet trak klubben sig fra handlen med Slavia Prag, og det er spilleren godt træt af, fortæller han til Der Nordschleswiger.

Som vi kunne fortælle på tipsbladet.dk i mandags, forsøgte Slavia at købe Bah fri af kontrakten i Sønderjylland. Han troede også selv, at han skulle skifte, men måtte altså vende om i 11. time.

- Jeg er vanvittigt skuffet. Jeg var klar til at køre i lufthavnen, stige på et privatfly og flyve til Prag. Det ville have været en god mulighed for mig at spille på den europæiske scene, siger Alexander Bah til Der Nordschleswiger.

Han tilføjer dog, at han har talt med SønderjyskE-sportschef Hans Jørgen Haysen, og at han respekterer, hvad han der fik at vide.

I Slavia Prag ville han have spillet Europa League-fodbold i efteråret. Holdet tabte således til FC Midtjylland i Champions League-playoff og fik dermed en plads i gruppespillet i den næstfineste europæiske turnering.

22-årige Bah ville også have fået chancen i en klub, der to gange i 2020 har solgt spillere til Premier League, i begge tilfælde West Ham. Senest Vladimir Coufal, som var netop den højre back, som Bah var udset til at afløse.

Slavia Prag lykkedes ikke med at hente en anden back som erstatning for Coufal, og der er kun tre måneder, til næste transfervindue åbner. Historien melder dog ikke noget om, hvorvidt klubben har tænkt sig at gå efter Bah igen til januar.

