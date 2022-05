Stort slag for FCM: Kaptajn skadet

FC Midtjylland må klare sig uden sin sherif i bagkæden, når sæsonens sidste kamp mod Randers FC bliver afviklet.

Erik Sviatchenko er nemlig ikke blevet kampklar efter den skade, han pådrog sig i opgøret mod Silkeborg i mandags.

Det bekræfter FCM's kommunikationschef, Mads Hviid Jakobsen, overfor Ekstra Bladet, ligesom den 30-årige stopper ikke figurerer i søndagens kamptrup.

Klubben satser dog på at have Sviatchenko klar igen til pokalfinalen på torsdag, oplyser kommunikationschefen.

Cheftræner Bo Henriksen har i anførerens sted udtaget den bare 18-årige Victor Bak, der kan få sin debut i Superligaen.

Skal på måljagt

Et særdeles spinkelt guldhåb lever stadig for FC Midtjylland, men det kræver, at FC København taber stort til AaB, mens 'ulvene' skal vinde stort over Randers.

Ni mål skal indhentes på københavnernes målscore.

Udover Sviatchenko er Paulinho, Nikolas Dyhr, Junior Brumado og Elias Olafsson også på midtjydernes skadesliste.

