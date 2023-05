Stort slag for FCN: Marcondes færdig for sæsonen

Emiliano Marcondes har spillet sin sidste kamp for FC Nordsjælland i den her omgang. En skade i foden betyder, at han går glip af resten af guldduellen i Superligaen

Det bliver uden en af de store profiler i truppen, når FC Nordsjælland skal slås om guldmedaljer i de kommende tre opgør i Superligaen.

Emiliano Marcondes misser nemlig resten af sæsonen med en skade, bekræfter midtbanespilleren over for Ekstra Bladet.

I søndags, da Farum-klubben gæstede AGF, bevægede han sig rundt med en lille skinne på venstre fod, og efter en scanning mandag og en samtale med en specialist onsdag har Marcondes - i samråd med klubben - nu valgt at trække stikket.

Det har ikke været en nem beslutning, men samtidig har den 28-årige offensivspiller ædt sig igennem smerter i løbet af pre-season og foråret, og derfor var han i sidste ende ikke i tvivl.

- Jeg kan ikke fortsætte med at spille med de smerter, jeg har. Det har været for voldsomt, og det er også forklaringen på, at jeg har spillet så lidt, som jeg har på det seneste, fortæller han.

- I virkeligheden er det en gammel skade, fra da jeg spillede i Brentford. Det er en stressfraktur i knoglen, og det eneste, der rigtigt hjælper, er restituering, og at man hverken løber eller træder ned på foden i en kort periode.

- Det er ikke en skade, jeg er bekymret for på længere sigt, men det er noget, der kan komme af, at jeg overbelaster foden for meget i længere tid ad gangen.

Marcondes er ude med en skade resten af sæsonen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Har ærgret sig over det

I januar vendte Marcondes hjem til FC Nordsjælland på en lejeaftale fra Premier League-klubben Bournemouth og spillede stort set fuld tid frem til midten af marts, hvor det både blev til mål og assists i guldjagten.

Men siden starten af april er minutterne på banen blevet færre, og det skyldes, at smerterne i foden tog til.

- Jeg har ikke kunnet spille og præstere på det fysiske niveau, jeg ved, jeg har. Men sammen med trænerteamet og klubben kom vi frem til, at selvom jeg ikke var på 100 procent, kunne jeg stadig gøre en forskel på banen. Jeg skulle bare blive ved med at vise det, og det føler jeg, at jeg har gjort.

- I en periode har det været okay, men mod Viborg (hvor det blev til 58 minutters spilletid, red.) var det for meget, og jeg kunne næsten ikke gå efter kampen.

Tidligere har samme type skade holdt Marcondes ude i to til tre måneder, og han forventer derfor at være klar til at indgå i planerne for Bournemouths pre-season, hvis han – som kontrakten siger – skal tilbage til England.

- Vil du gerne fortsætte i FC Nordsjælland, eller hvordan ser du på fremtiden?

- Mit fokus ligger lige nu på at være omkring FCN og støtte holdet så meget som muligt uden for kridtstregerne, for det betyder meget for mig, hvis vi kan vinde noget. Det er kæmpestort.

- Jeg tænker ikke på, hvor jeg skal spille efter sommeren. Det handler om min fod og få lagt en plan med Bournemouth.

Randers og Brøndby er modstanderne, inden Superliga-sæsonen slutter 4. juni, hvor Viborg gæster Right to Dream Park.

Med ét point mere på kontoen kan FC København selv afgøre guldet, men det ændrer ikke på, at ræset vil være helt åbent frem mod sidste spilledag.