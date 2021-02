Stort VAR-drama: FCK dukket i Lyngby

FCK soldede to føringer op i Lyngby og tabte et stort skridt i toppen af Superligaen

Storfavoritterne fra FCK soldede to føringer op og tabte dermed et skridt i toppen af Superligaen efter 2-2 i Lyngby, der til gengæld må tage hul på År 2 efter seneste hjemmesejr i Superligaen mod Esbjerg 23. februar 2020.

Og det var faktisk fortjent, at værterne fik et point efter en kamp, som gæsterne ganske vist dominerede, men hvor også folkene i VAR-vognen desværre meldte sig ind i en temmelig diskutabel hovedrolle.

Mathias Hebo Rasmussen bliver fejret efter en af sine scoringer. Foto: Lars Poulsen

Første halvleg bød på et massivt spilleovertag og åbnede med lidt af et chanceorgie.

Hjemmeholdets Emil Kornvig kunne have mødt et fladt indlæg i feltet med større præcision, men han blev i minutterne omkring sin åbne mulighed klart overgået som chanceafbrænder af FCK-lejesvenden Mustapha Bundu.

Sierraleoneren blev først sendt afsted i dybden af Jonas Wind, og i stedet for at afslutte forsøgte Bundu uden held at spille tilbage til topscoreren.

Og så fulgte en dobbeltchance til den tidligere AGF-profil. Efter et indlæg havnede bolden foran hans fødder på kanten af det lille felt, og han havde så god tid, at resten lignede en formssag.

Men Thomas Mikkelsen i buret ville det anderledes og leverede en akrobatisk redning, før han minuttet efter måtte nøjes med at sende bønner til vejrs, da Bundu efter det efterfølgende hjørnespark modtog bolden med ryggen til mål og forsøgte sig med hælen. Forbi.

Ventetid på VAR. Viktor Fischer og Lyngbys Svenn Crone håber på hver deres kendelse. Foto: Lars Poulsen

Halvvejs i halvlegen lyste et fyrværkeri op bag Lyngby Stadion og nede på den efterhånden godt optrådte grønsvær fortsatte også Bundu med at brænde af.

Denne gang var det Zeca, der fodrede ham fornemt efter en dribletur, men Bundu sparkede forbi kassen.

Lyngby levede af mere eller mindre tilfældige opløb og pludselig kom der er en kompetent afslutning ud af ingenting. Emil Kornvig havde ikke mange holdkammerater med sig fremme, så han valgte at trykke af. Forsøget prellede af på overliggeren.

Selv om plusgraderne havde indfundet sig, var der ingen, der havde lyst til at stå flere minutter og vente på en VAR-kendelse, men det blev alle nødt til, da Victor Nelsson fra nært hold troede, han havde sendt sit første FCK-mål i kassen.

Målebåndet var fremme, og annulleringen for offside virkede ikke ret tydelig.

Det gjorde straffesparket mod Viktor Fischer kort efter heller ikke, men han fik det, den hvide 7’er, og Jonas Wind eksekverede med vanlig kølighed.

Jonas Wind er kølig fra pletten. Foto: Lars Poulsen

Lyngby kom ud med frisk mod efter pausen, hvor ikke mindst Mathias Hebo Rasmussen satte sig igennem med et par stærke aktioner.

Efter en time trykkede han af fra kanten af feltet, og bolden holdt sin støt stigende kurve op mod hjørnet bag Kalle Johnsson.

Men så slog to af FCK’s netop indskiftede spillere til. Pep Biel trykkede af, og Lukas Lerager var fulgt med ind i feltet og kunne på riposten score sit første FCK-mål.

Det kunne han juble over et minuts tid.

Så slog Hebo til igen, da indskiftede Magnus Warming satte Karlo Bartolec af fra stående, skød ind i feltet og serverede smukt.

Gæsterne pressede på, og selv Kami Wilczek blev sendt i spil, men værterne red stormen af og sikrede sig et overraskende point.

Lukas Lerager er FCK's nye nummer 12. Men hvor godt kender han sin nye klub?

Her må tilskuerne komme tilbage

FC Midtjylland på rov i FCK

47 landskampe: Nu er han tiltalt i børneporno-sag

- Om tre kampe kan det være slut