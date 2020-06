Stortalent slog til i Parken

De danske mestre satte hurtigt trumf på mod Randers FC, men viste efter pausen svaghedstegn og måtte slide for 2-1-sejren

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København gør alt for at genåbne guldkampen.

De forsvarende mestre måtte dog slide hårdt mod Randers FC, som traditionen tro forlod Østerbro uden point.

FCK vandt 2-1 og viste før pausen takter, der må give optimisme i det københavnske. Hvis altså det ikke var, fordi FC Midtjylland havde et forspring på ni point …

Det er meget - og formentlig også for meget - men kan FCK kopiere deres 1. halvleg kommer de til at tage mange point de kommende uger.

Mikkel Kaufmann gjorde det hurtigt til 1-0, og efter en lille halv time scorede Jens Stage efter et mønsterangreb.

Emil Riis fik reduceret til sidst, og Randers FC var ikke langt fra at stjæle et point.

Med en kølig afslutning bragte Mikkel Kaufmann FCK på sejrskurs. Foto: Lars Poulsen

Det kunne de måske have fået, hvis Simon Piesingers kanonkugle i 2. minut var gået ind.

Den lange forsvarer tog chancen langt udefra og bragede bolden på underkanten af overliggeren efter et dumt boldtab af Mikkel Kaufmann.

Minuttet efter var rollerne byttet om, da østrigeren undervurderede en lang fremlægning.

Han troede, at der var fred og ingen fare, men Kaufmann smuttede igennem og lobbede elegant bolden over Patrik Carlgren i Randers-målet.

Så bragede målscoringsmusikken ud over den tomme nationalarena, og Kaufmann var tæt på at fordoble FCK’s føring kort efter, men Erik Marxen kom i vejen med en frelsende fod.

Den unge nordjyde var ligesom angrebsmakker Mohamed Daramy en konstant trussel. Begge de unge FCK-angribere kunne have scoret, inden Jens Stage i 26. minut gjorde det til 2-0 efter et mønsterangreb.

FC København byggede tålmodigt op, satte så pludselig fart, og efter et hårdt, præcist indlæg fra Guillermo Varela kunne Stage let score ved bageste stolpe.

Jens Stage satte sidste fod på et mønsterangreb, og så var FCK foran 2-0. Foto: Lars Poulsen

Den scoring havde fortjent klapsalver, og havde det ellers været tilskuere i nationalarenaen, var københavnerne uden tvivl blevet klappet til pause efter stærk præstation i 1. halvleg.

Nuvel, de gav et par halve chancer væk, men offensivt så det rigtig godt ud for Ståle Solbakkens mandskab.

Randers FC kom fint ud efter pausen, og Marvin Egho var tæt på en tidlig reducering, men 'Kalle' Johnsson klarede.

Det var, som om FC København gik et gear eller to ned i 2. halvleg, og Emil Riis fik chancen efter et koks af Victor Nelsson, men Randers-angriberens afslutning var svag.

Han tog dog revanche otte minutter før tid, da han med et flot hovedstød fik reduceret.

Randers' ikke ufortjente scoring gav en hektisk slutfase, men FCK holdt stand og hentede takket være en flot 1. halvleg tre point.

Afstanden til FC Midtjylland er dog fortsat ni point, så der er fortsat lang vej, men kun ti kampe til at hente midtjyderne.

Se også: FCM holder guldkursen

Se også: Brøndby i enorm nedtur

Se også: Storklub på vej mod afgrunden