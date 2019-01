Stortalent tabt for AGF: Scorer kontrakt i danskerklub

Den 17-årige Gustav Mogensen skifter fra AGF til den engelske klub Brentford.

Det oplyser AGF på sin hjemmeside.

Mogensen, der havde kontraktudløb til sommer, skifter med øjeblikkelig virkning.

AGF har ellers prøvet at forlænge med den talentfulde angriber fra U19-holdet, fortæller sportschef Peter Christiansen.

- Vi har igennem længere tid været i dialog med Gustav og hans bagland om en forlængelse af hans kontrakt, der står til at udløbe til sommer. Men Gustav har fået muligheden for at komme til udlandet og har derfor afslået vores ønske om forlængelse.

- Derfor er det en fin løsning, at vi nu kan sælge ham til Brentford FC med en fornuftig transferkompensation, siger Peter Christiansen.

I Brentford fungerer Mogensens landsmands Thomas Frank som manager. Førsteholdstruppen tæller desuden danskerne Emiliano Marcondes, Henrik Dalsgaard og Mads Bech Sørensen.

Mogensen har spillet 26 U-landskampe for Danmark. Tidligere i januar kom han på måltavlen, da Danmarks U19-landshold slog Cypern i en testamp.

Se også: FC Midtjylland slår til igen: Henter brasiliansk forsvarsbæst

Overraskende skifte: Så meget får FCK for angriber

LIVE: Stortalent tabt for AGF - skifter til England