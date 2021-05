Stortalenter stjal billedet

Der var ikke meget på spil, da Vejle Boldklub og Lyngby Boldklub mandag spillede 2-2 i Superligaens sidste spillerunde på Vejle Stadion.

Lyngby var allerede rykket ned, og derfor måtte Lyngby-spillerne bruge kampen til at indånde den sidste Superliga-luft i noget tid.

Også Vejle står over for store ændringer, da klubben har offentliggjort, at træner Constantin Galca ikke fortsætter, og der derfor skal findes en ny mand i spids til den kommende superligasæson.

Begge hold stillede med unge startopstillinger, og det var de unge spillere, der stod for størstedelen af scoringerne, da 21-årige Mucolli, 20-årige Winther og 17-årige Faghir alle kom på måltavlen.

Vejle startede veloplagt og havde et ligeledes veloplagt publikum i ryggen. De unge VB'ere, der havde fået chancen fra start, kvitterede ved at vise et højt teknisk niveau.

Efter 25 minutter kom VB foran, da 100-kampsjubilar Arbnor Mucolli sparkede den ind efter et flot indlæg fra kantspilleren Lucas Jensen.

Men så gik det ud af det blå galt for VB. Først udlignede Lyngby-forsvarer Frederik Winther, inden anfører Mathias Hebo i første halvlegs overtid bragte Lyngby foran på et straffespark.

Vejle lod sig dog ikke slå ud, og lige efter pausen bragte det offensive stortalent Wahid Faghir balance i regnskabet med et mål til 2-2.

Spillet fortsatte med et væld af mellemstore chancer til begge hold, som spillede med stor frihed.

Den offensive skarphed fra første halvleg manglede dog i anden, og derfor endte det hele 2-2.