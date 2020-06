Straffer kæmpe FCK-fejl

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Fodbold går ikke altid efter fortjeneste.

Det var rivalopgøret mellem Brøndby og FC København et klart bevis på. Hjemmeholdet var bedst, havde de farligste chancer, men var lige ved at ende med at tabe opgøret.

Indskiftede Mikael Uhre sikrede Brøndby ét point kort før tid, da han udnyttede, at Andreas Bjelland lavede en gigantisk fejlpasning. Uhre løb alene gennem FCK-forsvaret og scorede let.

FCK var kommet foran ti minutter før tid, da Brøndby stod og snorksov på et hjørnespark. FCK tog et hurtigt hjørnespark. Rasmus Falk til Pep Biel, der tog et træk ind i banen og afsluttede i det korte hjørne. Marvin Schwäbe nåede slet ikke at reagere.

Optakten til scoringen var et farligt FCK-forsøg, hvor indskiftede Michael Santos headede på stolpen, og Schwäbe var heldig med at bugsere bolden ud til hjørnespark.

Det var forståeligt, at Brøndby-spillerne hang med hovederne, for de var klart det bedste mandskab i opgøret. Men hjemmeholdet rejste sig til sidst og sikrede udligning.

Mikael Uhre udligede til 1-1 og sikrede Brøndby et point i et opgør, hvor FCK ikke ville særlig meget. Foto: Lars Poulsen.

Reddet på mållinjen

Anthony Jung, der med tre scoringer er forårstopscorer på Vestegnen, var tæt på at score efter en lille times spil.

Simon Hedlund sled sig gennem på højrekanten, spillede bolden tilbage i feltet, hvor Anthony Jung afsluttede med højrebenet. Afslutningen af uden for Karl-Johan Johnssons rækkevidde, men på mållinjen dukkede Andreas Bjelland og sparkede væk.

Billedgalleri Se flere billeder fra det intense drama 1 af 16 2 af 16 3 af 16 4 af 16 5 af 16 6 af 16 7 af 16 8 af 16 9 af 16 10 af 16 11 af 16 12 af 16 13 af 16 14 af 16 15 af 16 16 af 16

Hjörtur Hermannsson fik også en gylden mulighed, da han stod helt fri bagest i feltet på Simon Hedlunds frispark. Men islændingen formåede at bugsere bolden forbi FCK-målet.

Mikael Uhre ramte også den ene opstander efter et massivt pres fra hjemmeholdet mod slutningen.

FCK var tæt på at stjæle sejren mod Brøndby. Pep Biel havde scoret, men Mikael Uhre udlignede. Foto: Lars Poulsen.

Mest nærgående

Et fodboldhold skal score i sine gode perioder. Dem havde Brøndby flest af før pausen og i lange perioder efter kampen, hvor de dominerende og havde de klart farligste forsøg.

Lasse Vigen, Samuel Mraz og i to tilfælde Simon Hedlund forsøgte sig, men i alle fire tilfælde trak Karl-Johan Johnsson det længst strå.

Tættest på var en storspillende Simon Hedlund, der blev spillet fri af Lasse Vigen efter fint forarbejde af Jens Martin Gammelby på højrekanten. Men Karl-Johan Johnsson leverede en stor redning på landsmandens afslutning.

På grænsen til rødt

Carlos Zeca slap med en advarsel, da han midtvejs i første halvleg hævede benet og stak det ud, da han skulle tackle Jens Martin Gammelby midt på banen.

Det så voldsomt ud og forseelsen var på grænsen til et rødt kort. Mads- Kristoffer Kristoffersen gav et gult for det voldsomme frispark.

Zeca og FCK-holdkammeraterne sled med at få spillet til at flyde før pausen. Det var småt med gennembrudskraften, ligesom de kreative ideer ikke stod i kø.

Pierre Bengtsson havde det mest nærgående forsøg fra gæsterne før pausen, da han fra kanten af feltet afsluttede fladt. Marvin Schwäbe måtte ud i fuld længde for at afværge.

Se også: Tidligere derby-helt: Kan give megaboost til ham

Se også: Ungt sats - intet problem