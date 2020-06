Straffet af kontroversiel scoring

HORSENS (Ekstra Bladet): Træerne voksede ikke ind i himlen, men Esbjerg fik trods alt tilkæmpet sig et meget vigtigt point i nedrykningsduellen, da Troels Bechs tropper fik 2-2 med hjem fra Horsens.

Det kunne måske have blevet til endnu mere, hvis ikke hele EfB-holdet var stoppet med at spille fodbold, da Michael Lumb scorede et yderst kontroversielt mål i første halvleg, der bragte østjyderne ind i kampen igen...

Troels Bechs Esbjerg-mandskab fik ellers nok engang en fantastisk kampindledning. 12 minutter skulle Mohammed Dauda bruge på at bringe vestjyderne i front.

Et kontraangreb endte med en duel mellem den lynhurtige ghaneser og Malte Kiilerich, der lignede en golden retriever i et spil kegler.

Dauda satte fuldstændig forsvarsspilleren og udnyttede friløberen mod Matej Delac.

Lejespilleren fra Anderlecht har under Troels Bechs ledelse for alvor vist sit værd. Det klæder Dauda at være frontløber med fysisk stærke Yuri Yakovenko som makker i Bechs Zorniger-inspirerede 4-4-2 diamant.

Horsens havde svært ved at sætte spillet på Esbjergs banehalvdel. Det samme gjaldt i øvrigt også med omvendt fortegn.

Men godt fem minutter før pausen slog Michael Lumb til med en scoring af de mere kontroversielle. Et hjørnespark var på vej ud over baglinjen, men Alexander Ludwig kastede sig ned og fik drejet bolden ind til Lumb, der fuldstændig ugeneret sendte udligningen i nettet.

Samtlige Esbjerg-spillere var stoppet med at spille og stod måbende med hænderne i vejret for at markere, at kuglen havde sluppet stregen.

Det mente dommertrioen ikke, og scoringen stod ved magt.

Normalt er vi på Ekstra Bladet ikke bange for at lægge hovedet på blokken, men denne journalist kan simpelthen ikke vurdere, hvorvidt bolden var ude eller ej. Tv-billederne hjalp ikke meget.

Tilbage er der bare at sende en ørefigen til Esbjerg-spillerne for at stoppe med at spille, når dommerens fløjte ikke har lydt…

Kort inde i anden halvleg blev kampen vendt på hovedet, da Ayo Okosun viste sin dominans i luftrummet. Den yderst velspillende Michael Lumb slog et kurvet indlæg i boksen, som Okosun med største selvfølge pandede ind fra 12-14 meters afstand. Hvilken luftstyrke!

Mohammed Dauda var dog ikke færdig endnu. Den pågående angriber straffede Bjarke Jacobsen, der klodset tabte bolden ved eget felt med ni minutter igen af kampen. Dauda sendte læderet videre til Joni Kauko, der nettede for anden kamp i træk.

Dermed fik vestjyderne trods alt et meget vigtigt point til samlingen i nedrykningsræset mod Hobro.

