Strammer tilskuerkrav efter EM-fest

152 covid-19 smittede i forbindelse med sommerens fire EM-kampe i Parken betyder, at smittespredningen blandt de 73.000 tilskuere til kampene har været minimal.

Alligevel bliver kravene til tilskuerne nu skærpet i forbindelse med Superligaens premiere denne weekend.

Eller mere præcist. Superligaen starter under den såkaldte Superliga-ordning, hvor tilskuerne bliver afgrænset i områder, hvor der kan være 1000 tilskuere i hver sektion.

Det betyder helt konkret, at eftermiddagens premiere i Parken mellem FC København og AaB ikke kan overværes af 23.000, som tilfældet var under EM.

Løverne oplyser til Ekstra Bladet, at kapaciteten er reduceret til 17.000 til dagens kamp. Dertil kommer, at der heller ikke er adgang for udebanefans, som der jo var under EM.

- Vores holdning er .at tallene fra evalueringen af Superliga-ordningen og EM-kampene dokumenterer, at det er fuldt forsvarligt at afvikle udendørs arrangementer med krav om coronapas og fast plads uden afstand, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

Restriktionerne omkring Superligaen står til at falde bort 1. august og derfor bider fodbolden sig i læben og afventer.

- Vi ser ingen dokumentation for at vente til 1. august, men accepterer myndighedernes og regeringens beslutning, siger Claus Thomsen

