Stribet boss indrømmer: Vi kan rykke ned

ODENSE (Ekstra Bladet): Fodbold er fuld af paradokser. OB har angribere i stribevis – men fynboerne skaber stort set ingen chancer.

Mod Vejle var et hovedstød fra Ayo Okosun i første halvlegs overtid det tætteste, de kom på scoring i en kamp, hvor Alexander Brunst ikke kan prale af at have reddet ét eneste OB-forsøg inden for rammen.

Der var nemlig ingen!

- Vi er fattige på det parameter, indrømmer en lavmælt Michael Hemmingsen efter 0-1 hjemme mod Vejle. Sæsonens tredje nederlag til folkene fra Nørreskoven, og pludselig er OB blev en del af nedrykningspokeren.

Det medgiver sportschefen – og den fungerende cheftræner – uden blusel, selv om en af grundene til at vinke farvel til Jakob Michelsen netop var, at Hemmingsen ser (eller så) OB som et top seks-hold.

- Lige nu er det vores største problem, at vi ikke skaber chancer, når vi ser kampen her og den i Horsens.

Er det oppe i hovederne på folk?

- Næ… Jo, det er fodbold jo også, men i bund og grund handler det om, at vi må forfølge det, vi tror på. Få det til at lykkes. Det må vi bruge de næste 10 dage på inden kampen mod SønderjyskE, siger Michael Hemmingsen.

Vejle har nu halet voldsomt ind på OB, der dog har otte point ned til Lyngby. Men de formstærke folk fra whiskybæltet har en kamp i ærmet, og Michael Hemmingsen føler sig ikke tryg.

- Vi kigger i alle retninger, siger manden, der havde plads syv og Europa i kikkerten for et par uger siden.

- Vi må bare erkende, at vi er en del af det.

Siger du, at I er en del af nedrykningskampen nu?

- Jamen, det har vi jo været, siden vi havnede i nedrykningsspillet. Lyngby får point, Vejle får point, så er vi er en del af det der. Det handler for os om at bevare troen på, at vi kan vinde fodboldkampe.

Det kan man jo sagtens stå og sige, men hvordan gør I det i praksis?

- Det gør vi på træningsbanen. Det handler om at træne de ting, der kan gøre det for os, og det handler om at motivere spillerne.

Er du bekymret?

- Nej, jeg er ikke bekymret. Men det er klart, at vi er irriterede over at tabe til Vejle, så vi er opmærksomme på, hvor vi er.

Du har sagt, I har et top seks-hold… Kan du forstå, folk undrer sig?

- Ja, det kan jeg, for virkeligheden er jo, at vi ikke er der. Men vi har gode fodboldspillere, siger Michael Hemmingsen.

Er der noget, du er tilfreds med i dag?

- Ja, jeg synes faktisk, de prøver faktisk på at løse opgaverne, og de arbejder stenhårdt. Min faglige vurdering er, at de rent faktisk prøver at løbe de meter, der skal til for at ændre det og sætte pres på Vejle.

Hvordan er det at være dig og både sportschef og skiftet ind som cheftræner uden succes, man vel havde håbet på?

- Næ, det har vi ikke, men jeg har altså ikke skiftet mig selv ind som træner – bare lige for at lukke dén ned. Men det er klart, det ikke er særlig rart at ligge der, hvor vi er.

Har du søvnløse nætter?

- Nej, det har jeg nu ikke, men jeg holder meget af OB.

Så det gør ondt?

- Det gør det, men det går mig ikke på i den forstand. Jeg vil bare det bedste for OB.

Michael Hemmingsen har ikke officielt fundet sin ’afløser’ endnu, men han afslører, at Henrik Hansen fortsætter som assistent efter sommerpausen.

- Den bliver forlænget, siger sportschef Hemmingsen.

