Ekstra Bladet

Efter en transfertung runde, bliver weekendens af slagsen straks mere rolig. Medmindre man altså sadler om, mens muligheden stadig er der.

Årsagen til den mindre aktive runde er dels, at de udskiftninger, jeg slog på tromme for senest, hele tiden var tænkt som en investering over flere runder.

Intet har givet anledning til at ændre den plan.