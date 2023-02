Kun i Ekstra Bladet

Nordsjælland og særligt Viborg var de store skuffelser i første runde af Super Manager, hvor to hattrick-skytter blev udslagsgivende.

I weekenden kan der dog blive byttet om på helte- og skurkeroller. Det satser jeg i hvert fald på.

I et managerspil, hvor transfergebyrene er sværere at tjene hjem, kan det nemlig ofte betale sig at have is i maven.