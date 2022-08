Vaklende Brøndby står over for en genrejsning, spår managereksperten

Ekstra Bladet

Managerspil og aktiehandel har det til fælles, at man helst skal købe på bunden og lige inden et opsving. Ud fra det ræsonnement synes jeg, at Brøndbys aktier er i høj kurs til 5. runde i Super Manager.