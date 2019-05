Super-Skov 'snydt' for mål: - Ligeglad med rekorden

ESBJERG (Ekstra Bladet): - Vi har tabt kampen og det er det, jeg går op i. Scoringer-rekorder og andet spekulerer jeg slet ikke på lige nu.

Denne konklusion kom fra en tydeligt dybt skuffet Robert Skov, da han kom ud efter nederlaget til Esbjerg.

Sæsonen store profil i Superligaen kunne have slået Ebbe Sands scorings-rekord, fordi han fik chancen to gange fra 11-meter-pletten.

Men han blev kun noteret for en scoring. Og må derfor før sidste spilledag, hvor FCKerne skal forsøge at få oprejsning mod FC Nordsjælland, tage til takke med at have tangeret den gamle landsholds-bombers 28 mål.

Begge straffespark udløste godt scoring. Men det første ramte stolpen. Og var ikke gået ind, hvis det efterfølgende ikke havde ramt målmand Jeppe Højbjerg i ryggen.

Derfor blev det takseret som et selvmål.

Det andet blev til gengæld eksekveret med usvigelig sikkerhed.

- Om det er rigtigt at taksere det første som et selvmål, ved jeg ikke. Det må andre afgøre. Og som sagt er det lige nu ikke vigtigt for mig. Det, der fylder noget, og det jeg tænker på og ærgrer mig over er, at vi har tabt, konstaterede han, der undervejs serverede et par gode scorings-muligheder for Viktor Fischer, der dog ikke havde sigtekornet rigtigt indstillet.

