Superliga-angriber til Asien: Ikke bange for corona

Julian Kristoffersen har spillet sin sidste kamp for Hobro IK.

Den norske angriber skifter til sydkoreanske Jeonnam Dragons, der spiller i Sydkoreas næstbedste række. Det skriver Hobro på deres hjemmeside.

- Jeg er meget tilfreds. Det bliver cool med en ny kultur. At komme til Sydkorea bliver en spændende oplevelse. Jeg er også meget tilfreds med det økonomiske aspekt. Det var en mulighed, jeg ikke kunne lade passere, fortæller Julian Kristoffersen til norske VG.

I Sydkorea kan han se frem til en god kontrakt, forklarer han.

- Økonomien er på et meget godt niveau. Det er en meget god kontrakt, som Morten og Mike (Julian Kristoffersens agenter, red.) har udarbejdet for mig, siger Kristoffersen og tilføjer, at han ikke er bange for coronavirussen, der har ramt Asien og resten af verden.

Ifølge VG har Kristoffersen fået en kontrakt, der gælder for resten af 2020.

- Vi har fået et tilbud som vi ikke har kunne sige nej til, det samme har Julian. Vi vil gerne være en klub, der henter spillere ind og sælger videre og det vil vi gerne blive ved med at være, siger sportschef Jens Hammer Sørensen til klubbens hjemmeside.

- Julian har været en stærk spiller for os gennem halvandet år, men tiden er nu inde for Julian at prøve nye udfordringer i Sydkorea og det vil vi ønske ham alt muligt held og lykke med.

I Hobro IK nåede Julian Kristoffersen, 22 år, at spille 49 kampe. Han har tidligere været på kontrakt i FC København og svenske Djurgården.

