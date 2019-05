Superliga-bomber brød sammen i tårer

VEJLE (Ekstra Bladet): Følelserne tog over for Kjartan Finnbogason, da Vejles skæbne i Superligaen blev beseglet.

Tårerne flød ned over kinderne på en fuldstændig knuste angriber, mens han tappert bevægede sig ud mod tribunen, hvor mere end 9000 tilskuere stod lammede og forsøgte at rumme det, som de lige havde bevidnet.

Under Nørreskovens friske og nyudsprungne bøgetræer visnede Vejles Superliga-status og faldt til jorden.

Knust på ondeste vis… i forlænget spilletid.

Efter 34 kampe var forskellen på Superliga-status eller ej, at Hobro kunne score to mål på udebane.

Og Kjartan Finnbogason følte nedrykningen helt ind i hjertet. For en måned siden krammede han bogstaveligt talt en hel tribune til ro, da tingene var ved at koge totalt over mod AGF.

Vito Hammershøj-Mistrati blev en af Hobros helte. Foto: POLFOTO/Jens Dresling

Mens temperamenterne flammede tog Kjartan Finnbogason fat i en fan og fik på helt unik vis lagt en dæmper på følelserne.

I aftes var følelserne endnu større, da Superligaens sjæl forlod Nørreskoven.

- Det er svært at forklare, hvorfor det er sådan. Det hele knækkede bare for mig.

- Jeg føler lidt, at det er mit ansvar, at vi rykker ud af Superligaen nu, sagde Kjartan Finnbogason.

Mere end en halv time var gået efter sidste fløjt. Han havde været inde i omklædningsrummet og sunde sig. Han havde været forbi tv til interview.

Og stadig kunne han ikke stoppe vandet for at løbe til øjenkrogen. Han kiggede mod himlen og sank dybt for at få kontrol over følelserne.

(Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

Det er kun et år - og én dag siden at Kjartan Finnbogason skulle bruge to minutter til at smadre Brøndbys gulddrømme.

I eftermiddag kunne han have gjort sig legendarisk i Vejle på lige så kort tid.

Traditionsklubben var ned 1-0 og havde brug for målet, da islændingen fik lusket sig til en god position i feltet overfor Nicholas Gotfredsen.

Han headede helt utilgiveligt bolden direkte ind i favnen på Jesper Rask, som med en feberredning kunne skubbe bolden væk fra stregen, og på returen bankede Sergej Gryn kuglen højt over mål.



Har mærket byen

Få sekunder efter gik det fra ondt til værre for islændingen, da han fik kampens største chance på et straffespark.

Men Jesper Rask leverede en af sæsonens største redninger, da han med en kraftfuld arm fik holdt den højt placerede afslutning ude af målet.

- Jeg plejer at banke den slags ind, sukkede han og vendte så ubemærket hen til den dag mod AGF for en måned siden.

- De seneste uger har jeg virkelig mærket hele byen og fankulturen. De fortjener at være i Superligaen. Derfor er jeg så ked af det.

- Jeg har virkelig tænkt meget over det de seneste uger. Jeg er så glad for den modtagelse, jeg har fået i klubben. Det er et sted, hvor man mærker opbakningen hele vejen. Og de her folk fortjener bedre, mente Kjartan Finnbogasson, der serverede sin grådkvalte kærlighedserklæring samtidig med, at en omklædt holdkammerat luskede stille forbi.

Med hættetrøjen trukket godt op omkring ørene forsøgte Allan Sousa det bedste han kunne for at blive usynlig.

Brasilianeren eksploderede ind i Superligaen og scorede efter behag, da det hele stadig var nyt.

Da Vejle rykkede ud var han ude. Ramt af karantæne. Tre dage for at slå AGF’s Jakob Ankersen og stange ham i brystet.

Allan Sousas opfindsomhed var stort savnet, da Vejle rykkede ud. Men med tanke på i hvor stor udstrækning hans temperament har domineret præstationerne den seneste tid, så var der ingen garanti for at han havde været et aktiv.

Og det kunne anfører Jacob Schoop heller ikke lade være med at adressere

- Vi rykker ud, fordi vi har været dårligst på nogle parametre. Vi har manglet koldblodighed… og vi har manglet disciplin, sagde han.

Allan Sousa er færdig i Vejle. Det stod klart inden nedrykningen. Hans temperament er for stor en risiko for klubben, og han skal sælges nu.

Til gengæld er Kjartan Finnbogason parat til at sværge sin troskab til klubben.

- Det er ikke op til mig at bestemme om jeg skal blive. Men selvfølgelig vil jeg gerne blive. Jeg har forladt mit gode liv og min familie i Ungarn, fordi jeg så gerne vil det her, sagde Kjartan Finnbogason.

