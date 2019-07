Superliga-boss åbner for salg af profil-trio

Med et listigt smil på læben luntede Hobro-træner, Peter Sørensen, hen i mixed zone efter remisen mod Esbjerg:

- Jeg er meget godt tilfreds, lød det alligevel en smule underspillet.

Hobro havde ellers kort forinden udlignet til 1-1 i de døende sekunder i opgøret mod Esbjerg. For i det 94. minut fejlede kommunikationen i Esbjerg-defensiven, og forsvarsspiller Anel Ahmedhodzic befandt sig pludselig mutters alene med Jeppe Højbjerg, der endte med at blive overlistet med en flad bold i det lange hjørne.

Eder og forbandelser blev råbt fra hjemmeholdets tilskuere på lægterne, mens samtlige Hobro-spillere - både fra banen og bænken - brød ud i voldsom jubel og spurtede i samlet flok ned til det ene hjørneflag for at hylde dagens redningsmand.

Skidt 1. halvleg

En katastrofal 1. halvleg var pludselig fortrængt i et ekstatisk øjeblik, men Peter Sørensen noterede sig dog, at der også var plads til forbedringer:

- I 2. halvleg kommer vi ud med fornyet energi og attitude. 1. halvleg var til gengæld alt for dårlig. Vi havde svært ved at finde niveauet. Vi var for dårlige i nærkampene og med vores boldomgang - selvom Esbjerg heller ikke var voldsomt farlige. Selvom vi først scorede i sidste øjeblik, giver det da alligevel et løft, lød det.

De kreative kræfter i Hobro-angrebet blegnede en smule i søndagens opgør. Men trods indsatsen mod Esbjerg er der stadig tale om tre Hobro-profiler, som ligner potentielle sommersalg.

Svært at overleve uden

Der er muligvis rift om især Emmanuel Sabbi og Edgar Babayan - måske også Pål Alexander Kirkevold - men de tre musketerer kan samtidig blive vitale i kampen om overlevelse i Superligaen.

- Jeg frygter det sådan set ikke, indleder Peter Sørensen, da snakken falder på et muligt spillersalg eller to.

- Det giver sig selv, hvis vi mister nogle af vores dygtigste spillere, så falder vores konkurrencedygtighed, og det er svært at finde nogle på samme niveau. Men vi har stadig kontrakter på dem, så vi bestemmer jo selv, om vi vil sælge.

- Det var en hård Superliga-sæson for Hobro sidste år. Vi klarede os akkurat sidste år med den trup. Så hvis vi svækker den ret meget mere, så siger logikken også, at det bliver sværere at overleve, sagde Hobro-træneren og tilføjede:

- De har alle tre stor betydning for os - og sådan er det jo med de forreste spillere fra alle hold. De største stjerner kan ikke afløses af andre. Selvfølgelig er det afgørende, at vores forreste spillere kan score mål, sluttede Hobro-træneren.

Alting har en pris

Sportschef i Hobro, Jens Hammer Sørensen, slår fast, at det absolut vigtigste i Hobro-truppen er fundamentet og stabiliteten … Men:

- Alting har sin pris. Alle vores spillere er til salg. Men vi har kontrakt med de tre nævnte på minimum et år endnu, så hvis vi skal sælge, skal vi have en ordentlig pris - vi er klar til at lytte.

- Men hvis vi sælger både Edgar (Babayan, red.) og Sabbi (Emmanuel, red.), så ser vores kanter lidt tyndt besatte ud, fordi Mads Hvilsom blev skadet i sidste uge.

- Så det, håber jeg ikke, sker, lød det Jens Hammer Sørensen.

Edgar Babayan har selv store ambitioner og lægger da heller ikke skjul på, at han drømmer om et skifte i den nærmeste fremtid:

- Jeg har ambitioner. Jeg kan rigtig godt lide at være i Hobro, men hvis jeg skal udleve min drøm om at spille på højeste niveau, så skal jeg videre på et tidspunkt. Nu eller om et halvt år, det ved jeg ikke … Hvis der kommer en god mulighed, så vil jeg gerne afsted!

- Det rigtige tilbud skal også komme.

- Randers er en fin klub, sluttede den 23-årige angriber, adspurgt om den medieomtalte interesse. - Men lad mig sige det sådan … Jeg vil helst til udlandet, tilføjede han.