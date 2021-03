Superliga-boss bider fra sig

Han har skullet høre meget om prisen for at stille med et hold af næsten lutter unge talenter. At den slags ’mælketænder’ sjældent vinder mesterskaber, at så ungt et hold mangler vindermentalitet og mere fra samme skuffe.

Derfor kunne FC Nordsjællands træner, Flemming Pedersen, heller ikke dy sig for at give svar på tiltale, da hans ’drenge’ på to mål af 16-årige Andreas Schjelderup havde slået SønderjyskE i den sidste kamp i grundspillet og sensationelt spillet sig i mesterskabs-slutspillet.

- Vi har et godt miljø her og er mentalt stærke, sagde han efter sejren på 2-1, der var ved at komme i overhængende fare til sidst.

- Vi har ingen vinderkultur, har vi hørt, men det her er jo vindermentalitet. At kunne være rolig og slå til når det virkelig gælder. Vi er bedst, når der er mest pres på, selv om vi har et gennemsnit på lige godt 21 år, lød det med stolthed fra FCN-træneren.

Han fremhævede, at nerverne tværtimod havde hængt under udeholdets bluser.

- Selv om SønderjyskE på papiret har et mere erfarent hold, så er dem, der er nervøse ude på banen. Så vi fik lov til at sætte os på kampen fra første minut, og vi får lov at score et par gode mål.

- Den måde, vi griber kampen an på, siger alt om mentaliteten i klubben. Der var stor vilje og gejst hele vejen rundt, og der var ingen nervøsitet at spore i slutningen af kampen, selvom der var så meget på spil, fremhævede Flemming Pedersen.

16-årige Andreas Schjelderup, der her parkerer SønderjyskEs Jeppe Simonsen, scorede to mål. Foto: Jens Dresling

Også anfører Magnus Kofod glædede sig over endnu en sidste-øjebliks-redning i forhold til en slutspilsplads.

- Det er en rigtig god følelse. Jeg prøvede også at vinde 1-0 over Vendsyssel, hvor en masse andet også skulle gå op.

- Vi var afskrevet fra alt men er kommet fantastisk efter det og har ikke tabt syv kampe i streg. Nu sniger vi os med endnu engang, og det fortæller, hvor meget vi har rykket os mentalt.

- Og vores defensive struktur er blevet så meget bedre, understreger han.

