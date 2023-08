Superliga-boss nægter at bekræfte kæmpe ændring

Skal TV 2 og Viaplay selv stå for tv-produktionen af alle kampene i Superligaen?

Nej, det tyder det ikke på.

For som Ekstra Bladet allerede kunne beskrive tilbage i april, lader det til, at Divisionsforeningen selv har planer om at stå i spidsen for tv-produktionen.

Og da det så for nylig kom frem, at organisationen nu har oprettet et selskab, som har til hensigt at være et produktionsselskab, kom det bål endnu bedre i gang.

Hvad det kommer til at få af betydning for de to giganter, der tirsdag officielt er blevet præsenteret som Superligaens nye rettighedshavere, vil direktøren for Divisionsforeningen, Claus Thomsen, dog ikke svare på.

Faktisk vil han slet ikke forholde sig til, om selskabet skal levere tv-signalet til Viaplay og TV 2 og dermed fjerne den redaktionelle frihed, som tv-stationerne måtte have.

Men en udmelding? Det kommer der, forsikrer Superliga-bossen.

Flere gange.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Hvad man har tænkt sig at vise eller ikke at vise, har Viaplays danske ceo, Lars Bo Jeppesen, dog en klar holdning til.

- Det skal selvfølgelig diskuteres, og der skal sættes spørgsmålstegn ved det.

- Vi skal være transparente med, hvad det betyder. Vi er stadigvæk interesseret i et produkt, der skal blive og bedre og bedre, og det må heller ikke blive for poleret, siger han.