Superliga-boss raser over rivaler: - Snotunger!

AaBerne med den normalt meget afbalancerede sportsdirektør Allan Gaarde i spidsen var rasende efter sidste dommerfløjt på DS Arena.

Det skyldtes ikke noget, der skete inde på grønsværen i det nordjyske derby, men den måde de lokale bolddrenge arbejdede på i kampen.

- Snotunger, blev de direkte kaldt af Gaarde.

Og det skyldtes, at han følte, at de bevidst chikanerede AaB-spillerne - bl.a. ved at tøve med at give dem bolden efter afbrydelser i spillet. Eller tyre dem uforholdsmæssig hårdt tilbage.



AaB's Mikkel Kaufmann fik udlignet til allersidst. Foto: Ritzau Scanpix/BO AMSTRUP

- Når besindige folk som Jacob Rinne og Kasper Kusk lader sig ophidse, er det fordi, der er noget hamrende galt. Og sådan så jeg det også. Der var tale om helt bevidste chikanerier fra deres side. Hvorfor ved jeg ikke, men faktum er, at det er sådan noget, som man forventer kan ske, hvis man spiller i Østeuropa. Ikke i Hobro, fastslog Allan Gaarde.

-Det er jo helt bizart, at vi skal stå at tale om sådan noget efter en Superliga-kamp på en i øvrigt meget dårlig bane. Men det er bare et faktum, der ikke er til at komme udenom, konstaterede han.

Hans kollega i Hobro, sportschef Jens Hammer Sørensen, ville bagefter ikke kommentere på AaB-bossens hårde ord.

- Hvad Allan Gaarde mener, står for hans regning. Vi kan tale om kampen - ellers har jeg intet at sige, fastslog Hammer, der i sagens natur var mærket af den store nedtur, det var for hjemmeholdet, at AaB fik udlignet langt inde i overtiden.

