Superliga-drama: Slået i græsset - så scorede han fire minutter senere

Randers og SønderjyskE delte point efter et intenst opgør, hvor begge mandskaber for alvor gik til stålet

RANDERS (Ekstra Bladet): Med milliongevinster i TV-penge på spil i Superligaens 13. runde var der i den grad lagt i kakkelovnen til et spændende drama i Randers, da SønderjyskE kom på besøg. Men efter en gevaldig herrefight, hvor begge hold for alvor gik til stålet, endte Randers FC med at spille uafgjort 1-1 med gæsterne fra Haderslev.

Begge mandskaber havde sat næsen op efter en indbringende sejr, men opgøret manglede og savnede skarphed i begge ender. Det blev derfor i stedet en kamp præget af benhårde dueller, adskillige gule kort og intense kontroverser.

Søndag præsenterede Randers FC deres spritnye spillertrøje til kampen mod SønderjyskE i 13. runde af Superligaen – som afløser for de seks moderklubtrøjer kronjyderne på skift har iført sig i sæsonens første seks hjemmekampe.

Med en fornem 3-0-sejr senest over Vejle Boldklub med i bagagen var gæsterne fra Haderslev på jagt efter deres femte sejr i denne Superliga-sæson, mens Randers FC søgte genrejsning efter et smerteligt 4-0-nederlag til FC København i forrige runde.

Kampen bød indledningsvist på hårde dueller og lange bolde fra begge mandskaber. Efter ni minutter indkasserede SønderjyskE-spidsen Mart Lieder opgørets første gule kort, da han slyngede sin albue i hovedet på Randers-anfører, Nicolai Poulsen, i en hovedstødsduel – tilbagebetaling for en verbal kontrovers imellem de to kamphaner kort forinden.

Men trods et albueslag og en kort tur i græsset var Randers-kaptajnen på pletten i SønderjyskE-feltet på et hjørnespark blot fire minutter senere.

Kevin Conboy servede nemlig kuglen lige i pandebrasken på Jonas Bager bagerst i feltet, som straks derefter headede den videre til hr. Poulsen, der resolut med venstreskøjten huggede kuglen ind bag gæsternes keeper Sebastian Mielitz ved forreste stolpe til 1-0.

Nicolai Poulsen har netop bragt Randers i front hjemme mod SønderjyskE - fire minutter forinden blev han sendt i græsset af et albueslag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

SønderjyskE-mandskabet kæmpede sig langsomt tilbage i opgøret, men boldomgangen resulterede ikke i de helt store chancer foran Randers-målet.

Efter knap en halv times spil excellerede Stefan Gartenmann ellers ved at sende den talentfulde Alexander Bah i dybden med en fræk tunnel på Randers’ Mads Aaquist. Men 20-årige Bahs indlæg blev spoleret af en totalt uskarp Lieder, der høvlede bolden langt over kassen og i øvrigt også stod klart offside.

I stedet pressede Thomas Thomasbergs tropper på i den anden ende, og efter cirka 40 minutters duel på grønsværen var hjemmeholdet i skikkelse af Saba Lobjanidze, Benjamin Stokke og Emil Riis alvorligt tæt på at få ekspederet læderkuglen ind bag målstregen i en ordentlig omgang kluddermor, men i tre omgange lykkedes det bl.a. Mielitz at afværge endnu en Randers-jubel.

Midtbane-dynamoen Aaquist var gentagne gange en kilde til uro for SønderjyskE-defensiven, og det var en fornøjelse at følge den lille, lyseblå spirrevips kombinations- og pasningsspil. Men den 23-årige knægt manglede skarphed og resoluthed, når han endte i målfeltet.

En skadet Conboy blev efter pausen erstattet af Tobias Damsgaard, men hjemmeholdet fortsatte ufortrødent den lyseblå dominans.

Mens de offensive kræfter fra Randers forsøgte at kombinere sig helt ind over målstregen med en kæk Lobjanidze-hæl og tå – uheldigvis til Johnny Thomsen, der kanonerede bolden i sidenettet – så stilede SønderjyskE’s Niki Zimling efter et drøn fra distancen efter en kort hjørnesparksvariant, men skuddet blev pareret sikkert af Patrik Carlgren, og returen susede over knoppen på en sprællende Lieder.

Med en klækkelig sum TV-penge på spil valgte SønderjyskE-træner, Claus Nørgaard, at satse offensivt – hvilket var tiltrængt - og skiftede derfor både Johan Absalonsen og Mads Hvilsom ind til den resterende halve time. En klogt træk, må man sige.

Tre minutter senere udlignede Absalonsen nemlig til 1-1, da han snedigt opsnappede en afrettet aflevering på kanten af feltet og sparkede bolden i kassen forbi Carlgren, der med rumpetten i græsset blot kunne se til, mens bolden trillede forbi.

Der var smæk for skillingen i det sidste kvarter af kampen. Tempoet dalede en anelse, men intensiteten i nærkampene var ikke til at tage fejl af. Begge mandskaber gik til stålet, hvilket resulterede i en del spilstop, jammer og tumult.

Stokke misbrugte et kæmpe tilbud i den ene ende, og sekundet efter var Lieder tæt på at tilkæmpe sig en friløber efter en skidt Carlgren-clearing. Opgøret bølgede med andre ord frem og tilbage i slutminutterne, men slutproduktet fra begge hold manglede kvalitet.

Opgøret endte uafgjort 1-1, og SønderjyskE avancerer med det ene point til en øjeblikkelig 8. plads, mens Randers FC forbliver som nummer ti.

