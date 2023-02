Superliga-eksplosion: - Vil være utroligt

Tilskuerne stormer portene til Superligaen.

Det har de to første spillerunder i foråret været et klart og tydeligt bevis på.

I første spillerunde var snittet 9691, mens det i den forgangne weekend landede på 11.144 i snit for de seks kampe.

Det var naturligvis FC Københavns hjemmekamp mod AaB, der trak det hele op. FCK samlede 31.633 til søndagens opgør. Og det er første gang nogensinde, at der kom så mange tilskuere til en kamp i februar i grundspillet.

Hos Divisionsforeningen glæder man sig over udviklingen, som også er lidt overraskende.

- Det er min klare opfattelse, at den struktur, vi har indført, har stor betydning for interessen. Vi er så endvidere begunstiget af, at det er en liga med stor konkurrence, hvor der er tæt kamp om placeringerne, siger Claus Thomsen og slår fast:

- Jeger sikker på, at det har haft en effekt på tilskuertallene, når man ser på det store arbejde der gøres ude i klubberne. Der er virkelig blevet arbejdet med at skabe en god tilskuer-oplevelse for dem, der kommer på stadion. Og så har det naturligvis også betydning med de klubber, der har fået etableret fanzoner, påpeger Claus Thomsen.

Tilskuertallet i Parken søndag var med til at trække snittet over 11.000 i seneste spillerunde. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Det samlede snit for hele sæsonen balancerer lige nu på 9775 pr. kamp. Der er altså kort vej til at passere den store milepæl på 10.000.

- Det forholder sig normalt sådan, at interessen for Superligaen vokser hen over foråret, fordi det er her de afgørende kampe spilles. Vi glæder os over, hvis den udvikling også bliver et billede i denne sæson, siger Claus Thomsen og slår fast:

- For os vil det være en milepæl, hvis vi kommer over 10.000 i snit pr. kamp. Faktisk viser det sig, at kun Skotland og Holland har flere tilskuere pr. indbygger til deres kampe i forhold til Superligaen. Det er en udvikling, vi kan være utrolig stolte over, siger Claus Thomsen.