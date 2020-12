Superliga-emne stopper i sin klub

IFK Norrköping fik en forrygende start på Allsvenskan-sæsonen og kæmpede længe med i toppen, og selvom holdet senere dalede i niveau og sluttede på sjettepladsen, blev cheftræner Jens Gustafsson et interessant navn for andre klubber.

Blandt andet i AaB og OB synes man at have noteret sig de gode præstationer.

Særligt nordjyderne har længe været på udkig efter en ny cheftræner, og sportschef Inge-Andre Olsen fortalte for en uge siden, at han regnede med snart at have Jacob Friis' afløser på plads.

Det falder sammen med, at Jens Gustafsson nu stopper i IFK Norrköping.

- Begge parter er enige om, at det nu er tid til at afslutte samarbejdet som en del af IFK Norrköping fortsatte udviklingsarbejde med det formål at konsolidere IFK Norrköping som Sveriges bedste fodboldklub, skriver klubben på sin hjemmeside.

Jens Gustafsson var cheftræner for IFK Norrköping i fem år.

