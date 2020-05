Superliga-genstart: Her er programmet

Så er ventiden snart forbi for danske fodboldfans. Mandag er der nemlig sat dato og program på genstarten af Superligaen.

Superligaen åbner med det udsatte lokalbrag mellem AGF og Randers torsdag 28. maj, og herefter er pinsen fyldt med fodboldlækkerier.

Artiklen fortsætter under programmet.

Sådan sparkes Superligaen i gang igen: Se programmet for de resterende runder af grundspillet herunder: Runde 21 (udsat kamp): Torsdag 28. maj klokken 19: AGF-Randers. Runde 25: Fredag 29. maj klokken 19: Silkeborg-FC Nordsjælland.

Søndag 31. maj klokken 18: Esbjerg-AaB.

Mandag 1. juni klokken 14: Randers-Hobro.

Mandag 1. juni klokken 16: FC Midtjylland-Horsens.

Mandag 1. juni klokken 18: Lyngby-FCK.

Mandag 1. juni klokken 20: AGF-OB.

Tirsdag 2. juni klokken 19: Brøndby-SønderjyskE. Runde 26: Sidste runde i grundspillet, her spilles alle kampe samtidig søndag 7. juni klokken 17: FCK-Randers.

SønderjyskE-Silkeborg.

AaB-AGF.

OB-Esbjerg.

Horsens-Brøndby.

FC Nordsjælland-FC Midtjylland.

Hobro-Lyngby. Kampprogrammet til slutspilles forventes at komme i starten af juni. Kilder: Divisionsforeningen, Ritzau, m.fl.

- Vi glæder os helt vildt til at levere 3F Superliga til Danmark igen. Vi åbner med et brag af et lokalopgør, hvorefter vi går ind i ligaens absolut mest intense periode med afgørelsen af grundspillet over to runder. Runde 26 plejer at være en af de mest dramatiske sportsdage i Danmark med alle kampe samtidig, lyder det fra direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen.

På grund af pinse, spilles hovedparten af kampene i runde 25 mandag 1. juni. Grundspillet afsluttes søndag 7. juni, hvor alle kampe vanen tro spilles samtidig med kickoff kl. 17.00.

Så længe det ikke er muligt at spille med tilskuere på stadion, så er kamptidspunkterne ændret, så flest mulige kampe gøres bedst muligt tilgængelige for fodboldfans. Det gælder selvfølgelig kun indtil, der igen kan lukkes tilskuere ind, skriver Divisionsforeningen i pressemeddelelsen.

Det forventes, at sidste ordinære SL-runde afvikles søndag d. 26. juli, og sæsonen sluttes af onsdag 29. juli med Europa playoff-finalen.

Da den endelige tilrettelæggelse af de resterende kampe i de europæiske turneringer endnu ikke er fastlagt, så kan der fortsat komme mindre ændringer i datoplanen.

Programmet for slutspillet i Superligaen er klar senest tirsdag 9. juni.

